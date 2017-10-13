Grens belastingvrij sparen naar €30.000

Update 8 november 2017: rendement op spaargeld

In het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet de vermogensbelasting meer wil laten aansluiten bij het rendement dat spaarders daadwerkelijk hebben behaald door actuelere cijfers te gebruiken. Inmiddels is bekend geworden met welk rendement op spaargeld de fiscus volgend jaar gaat rekenen, namelijk 0,36%. De fiscus gaat nog steeds uit van een vaste verdeling tussen sparen en beleggen (zie de tabel hieronder).

Vermogensrendementsheffing 2018

Box 3

vermogen Spaar-

rendement 0,36% Beleggings-

rendement 5,38% Fictief

rendement Heffing (30%)

wordt dan €0 – €30.000

(heffingsvrij vermogen) - - - 0 €30.000 – €100.800 67% 33% 2,02%* 0,61% €100.800 – €1.000.800 21% 79% 4,33% 1,30% Meer dan €1.000.800 0% 100% 5,38% 1,61%

*Berekening: (67% x 0,36%) + (33% x 5,38%)

Als je alleenstaand ben met een vermogen tussen de €30.000 en €100.800 betaal je volgend jaar 0,61% aan spaartaks. Dat is veel minder dan de huidige 0,86% aan spaartaks en kan tot €230 belastingvoordeel opleveren. Voor stellen geldt dat zij volgend jaar 0,61% belasting betalen over het bedrag tussen €60.000 en €201.600.

Heffingsvrije vermogen gaat omhoog

Dit jaar is het zogenoemde heffingsvrije vermogen nog €25.000 en voor stellen €50.000. Het zojuist gepresenteerde regeerakkoord bepaalt dat alleenstaande spaarders vanaf volgend jaar tot €30.000 en stellen tot €60.000 heffingsvrij kunnen sparen. Voor alleenstaande spaarders met meer dan €25.000 spaargeld betekent dit een belastingvoordeel van €30 tot €40.

Actuelere cijfers

In het nieuwe regeerakkoord staat ook het voornemen de omstreden vermogensbelasting meer te laten aansluiten bij het rendement dat spaarders daadwerkelijk hebben behaald. Door actuelere cijfers te gebruiken. Spaarders worden boven het heffingsvrije vermogen dit jaar nog afgerekend op een rendement van 1,63%, waarover 30% belasting wordt geheven. De komende jaren gaat dit percentage naar verwachting flink omlaag, richting het niveau van de huidige spaarrentes.



Bron: Ministerie van Financiën/Consumentenbond