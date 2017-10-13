Grens belastingvrij sparen naar €30.000

Rien Meijer Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:13 oktober 2017
In het regeerakkoord staat dat het nieuwe kabinet de vermogensbelasting meer wil laten aansluiten bij het rendement dat spaarders daadwerkelijk hebben behaald door actuelere cijfers te gebruiken. Inmiddels is bekend geworden met welk rendement op spaargeld de fiscus volgend jaar gaat rekenen, namelijk 0,36%. De fiscus gaat nog steeds uit van een vaste verdeling tussen sparen en beleggen (zie de tabel hieronder).
|Box 3
vermogen
|Spaar-
rendement 0,36%
|Beleggings-
rendement 5,38%
|Fictief
rendement
|Heffing (30%)
wordt dan
|
€0 – €30.000
|-
|-
|-
|0
|€30.000 – €100.800
|67%
|33%
|2,02%*
|0,61%
|€100.800 – €1.000.800
|21%
|79%
|4,33%
|1,30%
|Meer dan €1.000.800
|0%
|100%
|5,38%
|1,61%
*Berekening: (67% x 0,36%) + (33% x 5,38%)
Als je alleenstaand ben met een vermogen tussen de €30.000 en €100.800 betaal je volgend jaar 0,61% aan spaartaks. Dat is veel minder dan de huidige 0,86% aan spaartaks en kan tot €230 belastingvoordeel opleveren. Voor stellen geldt dat zij volgend jaar 0,61% belasting betalen over het bedrag tussen €60.000 en €201.600.