Groen sparen in 2019 tot €58.539 belastingvrij

Nieuws|De grens voor belastingvrij groen sparen of beleggen gaat in 2019 omhoog naar €58.539. Dat blijkt uit antwoorden van het ministerie van Financiën op vragen van de Consumentenbond.

Alleen inflatiecorrectie

Naast de inflatiecorrectie – die dit jaar 1,2% bedraagt – zijn volgens woordvoerder Daphne van Kollenburg (Financiën) ‘geen andere aanpassingen met betrekking tot de bedragen van de vrijstelling voor groen beleggen voorzien’.

Heffingsvrije vermogen

Als je de inflatiecorrectie op het heffingsvrije bedrag van 2018 (€57.845) loslaat, kom je op afgerond €58.539. Voor stellen geldt het dubbele. De vrijstelling voor groene beleggingen of spaartegoeden komt bovenop de €30.360 die in 2019 sowieso is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing.

Groene producten

Fiscaal ondersteund groen sparen kan momenteel op een ‘groen’ deposito van ING of Rabobank. ABN Amro, dat als derde bank over de benodigde vergunning beschikt, komt binnenkort ook weer met een groen deposito op de markt. Beleggers in groene producten kunnen terecht bij het Triodos Groenfonds, het ASN Groenprojectenfonds en Regionaal Duurzaam.

Bron: Ministerie van Financiën/Consumentenbond