Helderheid over spaarverzekering

Nieuws|Met de extreem lage rentes die op dit moment gelden bij spaarrekeningen, is het de moeite waard om op zoek te gaan naar alternatieven om een hoger rendement op je geld te krijgen. Daarbij moeten de aanbieders wel volstrekt helder zijn over de voorwaarden en risico’s.

Zonder depositogarantiestelsel

Verzekeraar Dela kreeg van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) een boete vanwege misleidende communicatie over hun CoörporatiespaarPlan (een spaarverzekering). Belangrijk punt van kritiek was dat consumenten het idee konden krijgen dat bij de spaarverzekering dezelfde garanties gelden als bij een ‘gewone’ spaarrekening. Omdat het echter een verzekeringsproduct is, valt het niet onder het garantiestelsel. Als een bank failliet gaat waar je een spaarrekening hebt, krijg je je spaargeld tot €100.000 gegarandeerd terug. Bij een verzekering is dat niet het geval.

Beperkt risico

Dat betekent niet dat de spaarverzekering van Dela grote financiële risico’s met zich meebrengt. De kans dat Dela omvalt is heel klein. Mocht het toch gebeuren, dan zullen andere verzekeraars de portefeuille overnemen. Deze zogenaamde Opvangregeling biedt echter geen 100% garantie.

Hoger rendement

Het iets grotere risico van de spaarverzekering weegt wel op tegenover het veel grotere rendement dat je kunt krijgen als je je geld minstens 10 jaar vast kunt en wilt zetten. Op dit moment is de spaarrente zo laag, dat je zelfs bij een deposito van 10 jaar vast maximaal 1,87% rente krijgt (2 januari 2018). De gegarandeerde 2% die Dela biedt met de spaarverzekering is zo'n 0,13% hoger.