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Hoogste rente nu bij Chinese ICBC Bank

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Wie zonder beperkende voorwaarden wil sparen tegen de hoogste rente, komt vanaf vandaag uit bij het Internet Spaarpakket van de ICBC Bank.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:16 oktober 2014

De Chinese bank is al enkele jaren actief in Nederland, maar is pas sinds 6 oktober opgenomen in onze vergelijker. Doordat Knab de rente bij Flexibel Sparen vandaag verlaagt van 1,75% naar 1,65%, biedt de ICBC Bank met 1,69% effectief op jaarbasis nu de hoogste rente zonder voorwaarden.

Van korte duur

De koppositie van ICBC is echter van korte duur. De Chinezen kondigden zojuist op hun website aan dat 'als gevolg van veranderende marktomstandigheden' de rente aanstaande maandag (20 oktober) wordt verlaagd naar 1,60% nominaal (1,63% effectief). De rente op de diverse termijndeposito's gaat maandag eveneens omlaag. 

Spaargeld bij ICBC valt onder het depositogarantiestelsel van Luxemburg. 

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