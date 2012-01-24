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Hulp voor duurzame beleggers

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Particuliere beleggers kunnen duurzaamheid voortaan makkelijker meenemen in hun beleggingskeuze.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:24 januari 2012

Op www.duurzaamaandeel.nl vinden ze snel een samenvatting van de prestaties van beursgenoteerde bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Initiatiefnemer van de site is de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 'Bedrijven die geneigd zijn op lange termijn te denken en oplossingen te bedenken voor de wereld van morgen, zijn er overmorgen ook nog en dat loont voor onderneming én belegger', aldus VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

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