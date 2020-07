ICBC komt gedupeerde spaarders tegemoet

Nieuws|Spaarders die op 1 of 2 maart een deposito bij de ICBC Bank hebben geopend, kunnen alsnog profiteren van de oude, hogere rentetarieven. De Chinese bank verzuimde begin deze maand de percentages tijdig aan te passen op de eigen website; in plaats van zondag 1 gebeurde dit pas in de loop van de ochtend op dinsdag 3 maart.

‘Aangezien betrouwbaarheid hoog in ons vaandel staat, gaan wij voor alle klanten die op 1 en 2 maart een deposito hebben afgesloten de rente aanpassen naar de oude hogere tarieven’, zo laat Alexander Korthof van ICBC Bank weten. ‘Uiteraard stellen we alles in het werk om onze website in de toekomst wel tijdig te updaten.’

Vergelijkers wel actueel

Op de diverse vergelijkingssites, waaronder die van de Consumentenbond, werd de rentewijziging wel tijdig doorgevoerd. De Consumentenbond toonde zich in een Eerste Indruk van het ICBC Bank Internet Spaarpakket (oktober 2014) overigens beduidend enthousiaster over de vrij opneembare spaarrekening van de Chinese bank dan over de termijndeposito’s. Alle spaartegoeden bij ICBC vallen onder het depositogarantiestelsel van Luxemburg.

Bron: ICBC Bank