ING klopt Rabobank met groen sparen

Rien Meijer Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:27 november 2017
Met dit alles in het achterhoofd, zetten we naast elkaar:
Stel nu dat we op alle 3 de deposito’s €25.000 inleggen (bij Rabobank kan het niet anders, vandaar). Bij ING kun je na 3 jaar nog niet zonder opnamekosten bij je geld komen (uitzonderingen daargelaten), maar toch maken we na 3 jaar de balans op. Opnieuw omdat dit bij de Rabo nu eenmaal de maximale looptijd is.
Na 3 jaar verdienden we:
Voor de goede orde: het ING Groen Spaardeposito levert na de volle 5 jaar €882 op, een 5-jaarsdeposito van BigBank €907.
De staartpositie van de Rabobank wordt uitsluitend verklaard door de hoge kosten die de bank voor haar GroenDeposito rekent. Concurrent ING doet dit niet. Opvallend is wel dat ING in de vernieuwde voorwaarden stelt dat ‘het rentepercentage zowel positief als negatief kan zijn’. Rabobank meldt op haar beurt dat het ‘Rabo GroenDeposito op dit moment voor een vast aantal rekeningen beschikbaar is’.
Bij deze berekening zijn we ervan uitgegaan dat de veelbesproken vermogensrendementsheffing de komende jaren gelijk blijft. Dit hangt echter af van hoe de spaarrente zich ontwikkelt. Gaat de rente – en daarmee de vermogensbelasting – de komende jaren omhoog, dan is dat gunstig voor spaarders met een groen deposito. Een verdere rentedaling is voor hen juist nadelig.
Bron: Consumentenbond/ING/Rabobank