ING klopt Rabobank met groen sparen

Spaarrente 0%

Beide banken geven geen spaarrente (0%). Spaarders moeten het dus volledig hebben van het fiscale voordeel van groen sparen. Voor wie meer geld heeft dan het heffingsvrije vermogen (in 2018 €30.000 per persoon, voor stellen €60.000) bestaat dat voordeel uit 2 delen:

'Groene’ tegoeden tot €57.844 zijn in 2018 belastingvrij. Voor spaargeld tussen de €30.000 en €105.000 betekent dit in 2018 een besparing van 0,61%. Voor spaargeld bóven de €105.000 ligt dat percentage hoger.

Je profiteert van een heffingskorting van 0,7%. Dit is in feite je rendement. Op een gewoon spaardeposito met een looptijd van bijvoorbeeld 3 jaar, krijg je momenteel maximaal 1,32% rente per jaar (effectief op jaarbasis), bij de BigBank uit Estland. Spaarders met meer dan €30.000 moeten daar dus nog wél de rendementsvermogensheffing van 0,61% van aftrekken.

Groen versus gewoon spaardeposito

Met dit alles in het achterhoofd, zetten we naast elkaar:

het Rabo GroenDeposito

het ING Groen Spaardeposito

een gewoon deposito van de BigBank

Stel nu dat we op alle 3 de deposito’s €25.000 inleggen (bij Rabobank kan het niet anders, vandaar). Bij ING kun je na 3 jaar nog niet zonder opnamekosten bij je geld komen (uitzonderingen daargelaten), maar toch maken we na 3 jaar de balans op. Opnieuw omdat dit bij de Rabo nu eenmaal de maximale looptijd is.

BigBank levert het meest op

Na 3 jaar verdienden we:

met het Rabo GroenDeposito afgerond: min €75.

met het ING Groen Spaardeposito (na aftrek van de boete wegens vervroegde opname): €402.

met het 3-jaarsdeposito van BigBank: €542.

Voor de goede orde: het ING Groen Spaardeposito levert na de volle 5 jaar €882 op, een 5-jaarsdeposito van BigBank €907.

Kosten nekken Rabobank

De staartpositie van de Rabobank wordt uitsluitend verklaard door de hoge kosten die de bank voor haar GroenDeposito rekent. Concurrent ING doet dit niet. Opvallend is wel dat ING in de vernieuwde voorwaarden stelt dat ‘het rentepercentage zowel positief als negatief kan zijn’. Rabobank meldt op haar beurt dat het ‘Rabo GroenDeposito op dit moment voor een vast aantal rekeningen beschikbaar is’.

Wat gaat de rente doen?

Bij deze berekening zijn we ervan uitgegaan dat de veelbesproken vermogensrendementsheffing de komende jaren gelijk blijft. Dit hangt echter af van hoe de spaarrente zich ontwikkelt. Gaat de rente – en daarmee de vermogensbelasting – de komende jaren omhoog, dan is dat gunstig voor spaarders met een groen deposito. Een verdere rentedaling is voor hen juist nadelig.

Bron: Consumentenbond/ING/Rabobank

