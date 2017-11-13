Groen beleggen tot €57.844 belastingvrij

Behalve de inflatiecorrectie - die dit jaar 0,8% is - zijn er volgens woordvoerder Daphne van Kollenburg (Financiën) ‘nog geen andere aanpassingen met betrekking tot de bedragen van de vrijstelling voor groen beleggen voorzien’. Als je de inflatiecorrectie op het heffingsvrije bedrag van 2017 (€57.385) loslaat, kom je op afgerond €57.844. Voor stellen geldt het dubbele.

Groenfondsen

Gemiste kans

Fiscaal gunstig groen sparen kan momenteel nergens, terwijl de omstandigheden - de spaarrente is extreem laag en 'groen' is hip - juist schreeuwen om dit soort producten. De Consumentenbond vindt dit een gemiste kans.

Bron: Ministerie van Financiën/Consumentenbond

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