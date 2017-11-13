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Groen beleggen tot €57.844 belastingvrij

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De grens voor belastingvrij groen beleggen (of sparen) gaat in 2018 omhoog naar €57.844. Dat blijkt uit antwoorden van het Ministerie van Financiën op vragen van de Consumentenbond.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:13 november 2017

DeBeste_duurzaamheid
Behalve de inflatiecorrectie - die dit jaar 0,8% is - zijn er volgens woordvoerder Daphne van Kollenburg (Financiën) ‘nog geen andere aanpassingen met betrekking tot de bedragen van de vrijstelling voor groen beleggen voorzien’. Als je de inflatiecorrectie op het heffingsvrije bedrag van 2017 (€57.385) loslaat, kom je op afgerond €57.844. Voor stellen geldt het dubbele.

Groenfondsen

De vrijstelling voor groene beleggingen of spaartegoeden komt bovenop het belastingvrije spaarbedrag in 2018 van €30.000 die sowieso is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. De bekendste groenfondsen zijn het Triodos Groenfonds en het ASN Groenprojectenfonds, dat sinds eind oktober weer open is voor nieuwe beleggers.

Gemiste kans

Fiscaal gunstig groen sparen kan momenteel nergens, terwijl de omstandigheden - de spaarrente is extreem laag en 'groen' is hip - juist schreeuwen om dit soort producten. De Consumentenbond vindt dit een gemiste kans.
Bron: Ministerie van Financiën/Consumentenbond
 
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