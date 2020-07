Groen beleggen tot €57.844 belastingvrij

Behalve de inflatiecorrectie - die dit jaar 0,8% is - zijn er volgens woordvoerder Daphne van Kollenburg (Financiën) ‘nog geen andere aanpassingen met betrekking tot de bedragen van de vrijstelling voor groen beleggen voorzien’. Als je de inflatiecorrectie op het heffingsvrije bedrag van 2017 (€57.385) loslaat, kom je op afgerond €57.844. Voor stellen geldt het dubbele.

De vrijstelling voor groene beleggingen of spaartegoeden komt bovenop het belastingvrije spaarbedrag in 2018 van €30.000 die sowieso is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing . De bekendste groenfondsen zijn het Triodos Groenfonds en het ASN Groenprojectenfonds , dat sinds eind oktober weer open is voor nieuwe beleggers.