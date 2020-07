ASN Groenprojectenfonds weer open

Nieuws|Goed nieuws voor mensen die graag duurzaam beleggen: het Groenprojectenfonds van de ASN Bank is weer open. Beleggen in dit groenfonds levert een aardig belastingvoordeel op.

Fiscaal aantrekkelijk groenfonds

Over geld dat je in het Groenprojectenfonds van de ASN Bank belegt, betaal je tot €57.385 (2017) geen vermogensbelasting. Tevens kom je in aanmerking voor een heffingskorting van 0,7%. Lees meer over duurzaam/groen sparen en beleggen. Samen met het Triodos Groenfonds (dat altijd open is gebleven voor nieuwe beleggers) is het ASN Groenprojectenfonds het bekendste fiscaal aantrekkelijke groenfonds. Deze fondsen zijn verplicht minimaal 70% van het vermogen in groene projecten te beleggen.

Sterke stijging van aankopen

De fondsbeheerder voorzag in 2016 dat dit percentage onder de 70% zou komen. Dit werd volgens de bank veroorzaakt door de sterke stijging van aankopen in september en oktober 2016. Daarom sloot de ASN Bank het fonds ongeveer een jaar geleden voor nieuwe beleggers.

Belegd percentage hoger

‘Door de fiscale peildatum van 1 januari zien we in de laatste maanden van het jaar altijd een toename van het beheerd vermogen’, aldus een woordvoerster van de ASN Bank in mei 2017. ‘De beheerder werkt er hard aan om het belegde percentage weer hoger te krijgen.’ Dat is gelukt en sinds 18 oktober is het Groenprojectenfonds weer open.