Let op nepnieuws beleggingsfraudeurs

Nieuws|Beleggingsfraudeurs zetten nepnieuws in via de sociale media om zieltjes te winnen. Deze berichten worden soms overgenomen door nieuwsdiensten.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt hiervoor op basis van meldingen van beleggers en Europese toezichthouders. Fraudeurs gebruiken cijfers van andere websites in hun berichten. Of ze gebruiken nep-analyses van bekende aandelen om betrouwbaar te lijken voor beleggers.

Een voorbeeld: een klantonderzoek en marktvoorspelling van september vorig jaar van Hollis Kookmin Financial, een van de zogenoemde boilerrooms waar de AFM voor waarschuwt.

Boilerrooms

Vorig jaar waarschuwde de toezichthouder voor 15 nieuwe boilerrooms. Dit zijn frauduleuze personen of organisaties die potentiële beleggers telefonisch benaderen met een ‘geweldig investeringsaanbod’. De Consumentenbond heeft hierover ook vragen en meldingen binnengekregen. Boilerrooms opereren vaak vanuit het buitenland en veranderen vaak van naam.

Trap er niet in

Nu sparen niets tot weinig meer oplevert, kan beleggen aantrekkelijk lijken. Ga in elk geval nooit in op aandelenverkoop per telefoon of e-mail. Meer informatie vind je op de website van de AFM.

Lees ook: