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Nationale-Nederlanden Bank zet spaarrekeningen om

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Nationale-Nederlanden Bank is druk bezig om de spaarrekeningen van WestlandUtrecht om te zetten naar eigen Internetspaarrekeningen.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:24 oktober 2014

Het gaat in totaal om een kleine 100.000 klanten. Zij krijgen van Nationale-Nederlanden binnenkort een nieuwe gebruikersnaam plus tijdelijk wachtwoord én een nieuw IBAN-nummer.

WestlandUtrecht Bank was een minder bekende dochter van ING, maar is op 1 juli 2013 verdergegaan als Nationale-Nederlanden Bank. Met een spaarrente van 1,65% (vrij opneembaar) en de diverse depositorentes vertoeft de bank al geruime tijd bovenin onze renteoverzichten.

Bron: Nationale-Nederlanden Bank

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