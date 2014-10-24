Nationale-Nederlanden Bank zet spaarrekeningen om

Het gaat in totaal om een kleine 100.000 klanten. Zij krijgen van Nationale-Nederlanden binnenkort een nieuwe gebruikersnaam plus tijdelijk wachtwoord én een nieuw IBAN-nummer.

WestlandUtrecht Bank was een minder bekende dochter van ING, maar is op 1 juli 2013 verdergegaan als Nationale-Nederlanden Bank. Met een spaarrente van 1,65% (vrij opneembaar) en de diverse depositorentes vertoeft de bank al geruime tijd bovenin onze renteoverzichten.

Bron: Nationale-Nederlanden Bank

