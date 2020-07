Ook Denen moeten betalen voor spaargeld

Nadat de Duitse Skatbank haar klanten eind vorig jaar al liet betalen voor het aanhouden van tegoeden boven de €500.000, gaat de Deense FIH Erhvervsbank vanaf 9 maart geld vragen om spaargeld te stallen. Het gaat per kwartaal om 0,5% van het aangehouden saldo.

Koppeling Deense kroon

Concurrent Danske Bank gaat het voorbeeld van FIH volgen. Het is een gevolg van de harde maatregelen die de Deense centrale bank de laatste tijd heeft genomen. De bank zet alle zeilen bij om de koppeling van de Deense kroon met de euro te behouden en probeert het – onder meer via een reeks renteverlagingen – zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om in de kroon te investeren.

Nederland niet negatief

In Nederland heeft de daling van de spaarrente in de eerste anderhalve maand van dit jaar doorgezet. Dat is in lijn met het beeld dat ontstond uit een rondgang van de Consumentenbond langs alle in Nederland actieve banken, eind vorig jaar. De brede verwachting was daarbij dat de rente in 2015 verder zou dalen, maar níet negatief zou worden.

Hoogste spaarrente

Na de recente verlagingen door Knab en Argenta krijg je de hoogste rente op een vrij opneembare spaarrekening zonder beperkende voorwaarden momenteel bij de Chinese ICBC Bank (1,63%), gevolgd door de LeasePlan Bank (1,61%).

Bron:Telegraaf/Consumentenbond

