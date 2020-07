Ook negatieve rente bij ING

In totaal treft de maatregel zo'n 6400 zakelijke, private banking en particuliere klanten. Spaarders tot €100.000 hoeven volgens ING niet te vrezen voor een negatieve rente.

Banken sorteren voor

De aankondiging van ING komt niet onverwacht. De Consumentenbond signaleerde eind december dat diverse banken voorbereidingen treffen om in de toekomst negatieve spaarrente in te kunnen voeren. Hiertoe moeten de banken eerst hun productvoorwaarden aanpassen. Centraal Beheer en ABN Amro kondigden dit al aan. ING gaat zijn klanten vanaf maart informeren over de wijzigingen. Andere banken volgen ongetwijfeld later.

Harde toezegging

De Consumentenbond is tevreden met de toezegging van ING om, net als ABN Amro, géén negatieve spaarrente in te voeren voor tegoeden tot €100.000. Directeur Sandra Molenaar wil die harde toezegging echter ook van de andere banken. ‘De Volksbank en de Rabobank deden al wel een belofte, maar alleen voor 2020. Wat er daarna gebeurt is onzeker.’

Wettelijk verbod

Liever nog ziet de Consumentenbond een wettelijk verbod op negatieve spaarrente tot €100.000. Een groot deel van de Tweede Kamer is het met ons eens. De SP en 50Plus hebben een motie klaarliggen, die de minister zou verplichten een wetsvoorstel uit te werken. Wij roepen ook andere partijen op deze motie te ondersteunen.

Onredelijk bezwarend

Het nog maar de vraag of eenzijdige aanpassing van de algemene voorwaarden zomaar mag. Consumentenbond-directeur Molenaar: ‘We hebben dit voorgelegd aan een gespecialiseerd advocatenkantoor en zij geven aan dat eenzijdige aanpassing van de voorwaarden juridisch gezien mogelijk onredelijk bezwarend is voor de klant. Daarmee zou het een oneerlijk beding kunnen zijn, en dat zou weer kunnen leiden tot vernietiging.’

