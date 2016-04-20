Spaarrente Knab onder de 1%

De hoogste rente op een spaarrekening krijg je nu bij Nationale-Nederlanden Bank (1%). Weliswaar biedt Knab Kwartaal Sparen nog 1,1% (was 1,25%), maar die rente geldt alleen voor geld dat een compleet kwartaal op de rekening heeft gestaan. Bovendien heb je een betaalpakket van Knab nodig dat minimaal €5 per maand kost.

'Niet onder 0%'

Na de stevige verlaging door Knab zitten nu vrijwel alle Nederlandse banken met hun spaarrente tussen de 0,5 en 1%. ‘Ik verwacht dat ze daar zullen blijven’, zegt Christian Tiessen, oprichter van het Duitse platform Savedo, dat in Nederland sinds deze week spaardeposito’s aanbiedt bij buitenlandse banken. ‘Als banken tenminste klanten willen blijven aantrekken. Ik geloof in elk geval niet dat de rente onder de 0% zal komen.’

Bron: Consumentenbond/Knab/Savedo

Tip: bekijk de actuele spaarrentes in onze Spaarrentevergelijker.