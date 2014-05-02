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RegioBank wijst klanten op hogere spaarrente

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Duizenden klanten van RegioBank kunnen deze maand een brief verwachten van hun bank, waarin zij worden gewezen op de mogelijkheden om meer uit hun spaargeld te halen.
rien meijer

Rien Meijer   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:2 mei 2014

‘Om onze klanten te helpen, gaat RegioBank periodiek spaarklanten aanschrijven die meer uit hun spaargeld kunnen halen’, aldus een woordvoerder van SNS Reaal, waartoe RegioBank behoort. ‘Voor spaarders met minimaal 3 maanden €10.000 of meer op hun rekening, kan een ander product (Spaar-op-Maat Vrij) financieel aantrekkelijker zijn bijvoorbeeld.’

Bonus Sparen

Banken krijgen nogal eens het verwijt – onder meer van de Consumentenbond – dat zij klanten willens en wetens tegen de laagste rente laten sparen. Oók als er binnen de bank betere alternatieven voorhanden zijn. Tot dusver communiceerde de RegioBank alleen via de eigen website en aangesloten adviseurs over de spaarrentes. Alleen voor het (niet meer af te sluiten) Bonus Sparen worden klanten al circa anderhalf jaar benaderd met een ander rentevoorstel.

Bron: RegioBank

Vergelijk de spaarrentes van álle banken

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