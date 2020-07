Spaarder wordt beter beschermd

Nieuws|Mochten er opnieuw banken in de problemen komen, is de particuliere spaarder binnenkort nog beter beschermd onder het vernieuwde depositogarantiestelsel. Dat schrijft de Geldgids, die vanaf vandaag in de winkels ligt.

Eén van de belangrijkste, vanuit de Europese Unie opgelegde verbeteringen is dat particulieren zonder risico tijdelijk méér dan €100.000 bij een bank kunnen stallen. Bijvoorbeeld als zij net hun huis hebben verkocht of juist een huis gaan kopen. Nederland en de andere Europese lidstaten moeten uiterlijk 1 juli bepalen tot welk bedrag deze extra garantie geldt en voor hoe lang. ‘Wij doen ons best om de deadline van 1 juli aanstaande te halen’, aldus het ministerie van Financiën.

Informatieplicht

Verder moeten banken hun spaarders minimaal één keer per jaar informeren over de garantie. In dit schrijven – schriftelijk of elektronisch – staat in elk geval onder welk depositogarantiestelsel de spaartegoeden vallen, tot welk bedrag die garantie geldt, binnen welke termijn het schadebedrag in geval van faillissement wordt uitgekeerd en in welke munteenheid dat gebeurt. Nieuwe klanten kunnen deze informatie waarschijnlijk dit jaar al verwachten, bestaande spaarders krijgen er vanaf 2016 mee te maken.

Ook wordt de uitkeringstermijn verder teruggeschroefd. Nu moeten spaarders bij een failliete bank hun tegoeden binnen 20 werkdagen terugkrijgen, tot 2024 wordt dit afgebouwd tot maximaal 7 werkdagen. Zolang deze verkorting nog niet is doorgevoerd, krijgen gedupeerde spaarders in geval van nood een voorschot. Tevens wordt straks rekening gehouden met de door een faillissement misgelopen spaarrente en vindt er geen verrekening meer plaats met eventuele leningen bij dezelfde bank.

Minder gedoe

Bovendien is het de bedoeling dat de tegoeden altijd worden uitgekeerd door het depositogarantiestelsel van het land waar je als gedupeerde woont. Nederlandse spaarders kunnen bij een onverhoopt faillissement van bijvoorbeeld Argenta (België), BigBank (Estland) of Lloyds Bank (Verenigd Koninkrijk) straks dus gewoon aankloppen bij De Nederlandsche Bank. Het buitenlandse garantiestelsel moet wél eerst over de brug komen. Het scheelt gedupeerde spaarders dus vooral een hoop gedoe.

Bestel de nieuwe Geldgids met nog meer veranderingen in het depositogarantiestelsel en verder onder meer alles over de belastingaangifte en de stokkende huizenprijzen.