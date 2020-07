Spaarders Reaal verhuizen naar BLG Wonen

Nieuws|De afsplitsing van de verzekeringsactiviteiten van SNS Reaal heeft ook gevolgen voor klanten van Reaal Bancaire Diensten (RBD). De activiteiten van RBD verhuizen namelijk per 1 april naar BLG Wonen en dat onderdeel opereert onder de bankvergunning van SNS Bank. RBD was altijd actief onder de vergunning van RegioBank.

Voor spaarders die opgeteld meer dan €100.000 bij Reaal Bancaire Diensten, BLG Wonen, SNS Bank en Zwitserleven Sparen hebben staan, betekent dit dat niet meer hun hele vermogen is gegarandeerd onder het depositogarantiestelsel. Sijmen Veenstra van moederbedrijf SNS Reaal: 'Klanten die door de overgang boven een ton uitkomen en vanwege risicospreiding dit geld bij verschillende bankvergunningen willen onderbrengen, kunnen na 1 april met BLG Wonen contact opnemen. We gaan dan samen met de klant kijken wat de mogelijkheden zijn. Voor financieel advies moet de klant zich tot zijn adviseur wenden.'

Goedkeuring

De datum van 1 april is overigens onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. SNS Reaal werd begin 2013 ingelijfd door de Nederlandse overheid, dat de tot Vivat omgedoopte verzekeringstak (onder meer Proteq, RouteMobiel én Reaal) in februari verkocht aan het Chinese bedrijf Anbang. De overgang van Reaal Bancaire Diensten naar BLG Wonen was eind 2014 jaar al in gang gezet. RBD-klanten met spaar- en beleggingsrekeningen zijn inmiddels geïnformeerd.

Bron: SNS Reaal