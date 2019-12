Eerste indruk|Zit het snoer van de stofzuiger je in de weg? Wil je gemakkelijk de trap of de auto kunnen stofzuigen? Misschien is de Miele Hybrid iets voor je? Deze stofzuiger kan draadloos stofzuigen.Een eerste test-indruk van de Miele Hybrid.

Wat is de Miele Hybrid?

Zit het snoer van de stofzuigers je altijd in de weg? Je kunt nu ook draadloos stofzuigen. Miele introduceert een stofzuiger waarmee je een bepaalde periode op een (Li-ion) accu kunt stofzuigen. Je hebt volgens Miele zo meer bewegingsvrijheid. Je kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijker de trap en de auto stofzuigen.

Wat kan de Miele Hybrid volgens Miele allemaal?

De Miele Hybrid kan op maximaal vermogen (600 Watt) 11 minuten stofzuigen en op minimaal vermogen (130 Watt) 20 minuten. Het vermogen op de accu is lager dan het vermogen met de stekker in het stopcontact. In dat laatste geval is het vermogen van de Miele 1800 Watt.

Volgens Miele is het mogelijk om draadloos 80% van de stofopname te behalen in vergelijking met stofzuigen met snoer. Het opladen van de accu duurt 3,5 uur.



Testresultaat: Miele Hybrid

Om kort te gaan: Miele maakt haar belofte waar. Draadloos stofzuigen met de Miele Hybrid gaat prima. De stofopname op de accu is zelfs beter dan beloofd en de accu heeft inderdaad 3,5 uur nodig om op te laden. Met snoer is de Miele een aardige middenmotor in vergelijking met andere geteste stofzuigers.

Aan het draadloos zuigen hangt wel een prijskaartje: €600.

Stofopname harde vloer

Op vol accuvermogen zuigt de Hybrid stof prima van harde vloeren. Op vol vermogen, zo’n 600 Watt, doet de Hybrid het nauwelijks slechter zonder als met snoer.

Stofopname tapijt

Op tapijt heeft de Miele iets meer moeite met zuigen . Hij doet het zowel met als zonder snoer matig op dit punt. Op vol vermogen zuigt de stofzuiger draadloos zo'n 8% slechter dan met snoer.

Hierbij moet worden aangemerkt dat de meeste stofzuigers uit de test behoorlijk wat moeite hebben met het stofzuigen van tapijt.

Accu en oplaadtijd

Op vol accuvermogen kan de stofzuiger 13 minuten stofzuigen. Dit is zelfs 2 minuten langer dan Miele belooft. Het volledig opladen van de accu duurt inderdaad 3,5 uur. Dit opladen gebeurt trouwens ook als je met snoer stofzuigt.

Geluid

In de accustand maakt de Hybrid minder geluid dan met de stekker in het stopcontact. Hoe hoger het ingestelde accuvermogen, des te meer lawaai de stofzuiger maakt.

Conclusie

In de accustand zuigt de Hybrid harde vloeren goed en tapijt matig. Je kunt 13 minuten draadloos stofzuigen, voordat de stofzuiger weer aan de lader moet. Met snoer is het werkbereik 10 meter. Wel is de stofzuiger met 8,5 kilo aan de zware kant.

Met snoer krijgt de stofzuiger een Testoordeel van 6,7. Zeker niet slecht als je het met andere stofzuigers vergelijkt, maar zeker geen hoogvlieger.

De prijs van de Hybrid ligt met €600 nog behoorlijk hoog. Het is de vraag of je dat geld wel over moet hebben om ‘even’ de trap of auto te stofzuigen. Maar voor wie echt een hekel heeft aan het stofzuigersnoer is de Hybrid een welkome vondst.

Bekijk de uitgebreide testresultaten van de Miele Hybrid in de vergelijker.