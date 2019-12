Klachten over de Siemens VS07G1666 stofzuiger

Nieuws|De Siemens VS07G1666 is Beste uit de stofzuigertest en krijgt een 6,7 voor het Gebruiksgemak. Toch staan op de website vrij veel negatieve opmerkingen over deze stofzuiger. Hoe kan dat? Op de eerste plaats omdat de Siemens prima zuigt, en dat weegt voor 50% mee in het Testoordeel.

Veel opmerkingen gaan over het Gebruiksgemak van deze Siemens. Het testonderdeel Gebruiksgemak bestaat uit meer dan 60 subonderdelen. Op sommige scoort de Siemens goed en op andere niet. Maar omdat er zo veel testonderdelen zijn, zie je deze plus- en minpunten niet terug in het cijfer voor Gebruiksgemak. Er staan wel plus- en minpunten van het gebruiksgemak genoemd bij de voor- en nadelen van deze stofzuiger.

Naar aanleiding van negatieve opmerkingen over de wielen van de Siemens VS07G1666 zijn deze apart getest, maar daar werden geen problemen geconstateerd. Sommigen vinden het snoeropwindsysteem onprettig, maar omdat dit een kwestie is van persoonlijke voorkeur, is de stofzuiger hier niet extra op afgewaardeerd.

Op overige gebruiksaspecten doet de Siemens het niet slechter dan andere stofzuigers, en heeft dus ook geen lager oordeel gekregen voor deze testonderdelen.

Leg je klacht voor aan Siemens

De Consumentenbond heeft Siemens om commentaar gevraagd. Op verzoek van Siemens zijn de klachten over de Siemens VS07G1666 die bij ons zijn binnengekomen doorgestuurd naar Siemens - voor zover de mailschrijvers daarmee instemden. Volgens Siemens zijn deze doorgestuurde klachten nu opgelost.

Wil je ook je klacht over de Siemens VS07G1666 voorleggen aan Siemens? Reageer dan op deze oproep.