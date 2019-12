Reparateurs Repair Café op bezoek

Bepakt met oude, kapotte stofzuigers en gereedschap kwamen tien reparateurs van Repair Cafés uit heel Nederland aan in Den Haag. De reparateurs zijn geselecteerd op technische, elektronische of mechanische kennis van stofzuigers.

Doel van de sessie was aan de ene kant te achterhalen wat veelvoorkomende gebreken zijn en wat een consument kan doen om dit te voorkomen en zonodig zelf te repareren. Anderzijds hebben we ons de vraag gesteld wat fabrikanten kunnen doen om stofzuigers beter repareerbaar te maken. Hoe langer een stofzuiger meegaat, hoe beter voor het milieu èn voor de portemonnee van de consument.

Het was een intensieve sessie, waarbij concrete voorbeelden werden gegeven aan de hand van de meegebrachte stofzuigers. De sessie heeft bruikbare tips opgeleverd om een kapotte stofzuigers te voorkomen. Ook kunnen we nu informeren wat consumenten eventueel zelf kunnen doen aan kleine reparaties. Houd het stofzuigerdossier in de gaten voor de meest recente informatie hierover. Over de repareerbaarheid van producten is het laatste woord nog niet gevallen.

Stichting Repair Café is een onafhankelijke organisatie die lokale groepen in binnen- en buitenland op weg helpt met hun eigen lokale Repair Café. Nederland telt inmiddels meer dan 200 Repair Cafés. Je kunt met een kapot product naar zo'n café om het te (laten) repareren.