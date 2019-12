Robotstofzuigers in opmars

Nieuws|Er komen steeds meer robotstofzuigers op de markt en ook in meer huishoudens verschijnen ze. Op de grote elektronicabeurs IFA in Berlijn werden begin september weer nieuwe robotstofzuigers gedemonstreerd.

Het zou een ideaal apparaat zijn in huishoudens met huisdieren en kleine kinderen. Je zet het apparaat voor je naar je werk gaat aan, of programmeert het. Als je dan thuiskomt, is je vloer weer schoon. Wel adviseert bijna elke fabrikant zelf ook nog één keer in de week te stofzuigen. Omdat de robot niet zo goed is als een gewone stofzuiger.

Op de IFA hebben we vier interessante modellen gezien. Zo zijn er nu modellen die met je smartphone te bedienen zijn, zoals LG Hom-Bot 2.0, waarvan nog niet zeker is of deze ook op de Nederlandse markt zal komen, en de Samsung Navibot S die vanaf november te koop zal zijn in Nederland (prijs nog niet bekend).

Digitale kaart

De Navibot S maakt een digitale kaart van je huiskamer door 30 foto's per seconde te maken. Hierdoor weet het apparaat welke route het moet nemen, waar het al geweest is en waar nog niet. Hoe het precies werkt, zullen we in november laten zien. Dan zullen we een eerste indruk van dit apparaat geven.

Bij beide modellen kun je ook vanaf je smartphone meekijken met de in de robot ingebouwde camera.

Ook Kärcher en iRobot hebben een nieuw model in hun assortiment. Kärcher's Robocleaner RC4.000 kan non-stop gebruikt worden, omdat het autonoom aan de slag kan gaan en (net als bij de Navibot S) de vuilcontainer in het basisstation leeggezogen wordt, wanneer deze vol is. Bij andere modellen moet je zelf de stofbak regelmatig legen, omdat de inhoud heel klein is.

'Zicht en gehoor'

iRobot kondigde hun nieuwe modellen aan als een 'stofzuigrobot met zicht en gehoor'. Het gaat hier om 2 stofzuigrobots; de Roomba 770 en 780. Hierin zit een combinatie van software en sensoren die de vloer monitoren en schoonhouden. 'De Dirt Detect Series 2 gebruikt een akoestische sensor om grote hoeveelheden klein en hard vuil, zoals zand, 'op gehoor' te detecteren, en een optische sensor om groter en zacht vuil, zoals popcorn, te zien.'(bron: persbericht asimotion). De Roomba 700-serie is vanaf nu verkrijgbaar bij gespecialiseerde winkels vanaf €549,00 en ook van dit apparaat zullen we in november een eerste indruk geven.

De iRobot Roomba 770 en Samsung Navibot S zullen, samen met 2 andere robotstofzuigers, in aan een eerste indruk worden onderworpen.