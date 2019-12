Robotstofzuigers maken stappen

Drie robotstofzuigers vielen op ten opzichte van robotstofzuigers van vorig jaar. Naast de nieuwe Dyson heeft iRobot een nieuwe techniek toegepast in hun nieuwe serie. Maar ook de nieuwste robotstofzuiger van Samsung lijkt in geen geval meer op zijn voorganger.

Dyson 360 Eye

Dyson is de nieuwe speler op de markt van robotstofzuigers. Dyson is naar eigen zeggen 16 jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een robotstofzuiger. Het lijkt erop dat ze eerst de problemen met bestaande robotstofzuigers hebben geanalyseerd en hiervoor technische oplossingen hebben gezocht.

Volgens Dyson heeft de robot zuigkracht vergelijkbaar met een echte stofzuiger. Rupsbandjes moeten problemen met drempels voorkomen. De robot navigeert door middel van een camera die 360 graden draait om zich te oriënteren in de ruimte. Hij is wel een stuk minder plat dan voorgaande robotstofzuigers.

De Dyson 360 Eye zal halverwege 2015 in Nederland verkrijgbaar zijn voor ongeveer €1000.

Roomba 800-serie

De nieuwste serie robotstofzuigers van iRobot, de Roomba 800 serie, heeft een nieuwe techniek om vuil op te nemen. Bekende robotstofzuigers hebben ronddraaiende borstels om het vuil op te nemen. Een veelvoorkomend probleem daarbij is dat haren in de borstels kunnen vastdraaien. iRobot geeft aan dit probleem te voorkomen door de borstel te vervangen door twee rubberen staven die tegen elkaar in draaien. Omdat ze strak tegen elkaar draaien, zou er een vacuüm ontstaan wat de vuilopname verbetert. Ze noemen het de AeroForce techniek.

De Roomba 870 is nu verkrijgbaar voor €600.

Samsung VR9000H

De nieuwe robotstofzuiger van Samsung ziet er compleet anders uit dan haar voorganger. Hij claimt flink verbeterde zuigkracht. Hiervoor is een grotere motor nodig, wat resulteert in een minder platte robot. Bijkomend voordeel is dat het opvangbakje groter is. Er zitten op dit model geen zijborstels meer.

De Samsung VR9000H is binnenkort in Nederland verkrijgbaar voor ongeveer €1000.

Groei van de markt

Met de komst van Dyson en de eerdere introductie van Miele (€650), komen er steeds meer spelers op de markt van robotstofzuigers. Er worden flinke stappen gemaakt in de verbetering van de robotstofzuigers. Het lijkt erop dat de markt van robotstofzuigers uit de kinderschoenen groeit richting volwassenheid.



Bekijk onze test robotstofzuigers of lees meer over robotstofzuigers in het algemeen.