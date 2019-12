Siemens past apparaten aan

Nieuws|Siemens heeft zowel een stoomgenerator als een stoomstrijkijzer aangepast. Ben je in het bezit van een oude versie van het apparaat, dan kan deze via Siemens worden omgeruild voor een nieuwe versie.

Vanwegen tegenvallende (internationale) testresultaten heeft Siemens zijn stoomgenerator en stoomstrijkijzer aangepast. Een goede zaak, maar ook verwarrend, want zowel de aangepaste als de 'oude' modellen zijn nog verkrijgbaar en lastig van elkaar te onderscheiden.

Stoomgenerator TS22 EXTREM

De stoomgenerator TS22 EXTREM doorstond de levensduurtest niet, omdat de boiler niet meer goed opwarmde. Het verbeterde model is door ons getest (zie testresultaten) en is te herkennen aan de fabricagecode FD9204 en hoger, op de verpakking. Let hierbij niet op de toevoeging EXTREM of XTRM. Heb je deze stoomgenerator aangeschaft met de code FD9203 of lager, dan kun je die via Siemens omruilen.

Stoomstrijkijzer TB76 EXTREM

Ook het stoomstrijkijzer TB76 EXTREM (zie testresultaten) scoort slecht in de levensduurtest; hij stopt niet meer met stomen. Siemens is ook daarvoor met een aangepast model gekomen, te herkennen aan de code TB76 XTRM. Deze is door ons niet getest. Heeft je TB76 nog EXTREM als toevoeging, dan kun je deze ruilen voor de XTRM.

Siemens is bereikbaar via (088) 424 40 20 of www.siemens-home.nl

Kijk voor de testresultaten van deze apparaten in onze vergelijker.