Stoomstrijkijzers vergelijken

Op zoek naar een Beste Koop strijkijzer? Of wil je toch liever een stoomgenerator kopen? Met onze test vind je het beste strijkijzer voor jou.

Stoomstrijkijzers getest

We testen regelmatig stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren van Tefal, Philips, Braun en andere merken. Het belangrijkst is dat ze makkelijk en goed gladstrijken en dat het strijkijzer niet snel stuk gaat. We testen daarom op gladstrijken, gebruiksgemak, levensduur en de stoomproductie. Zo vind je in onze vergelijker een goede stoomstrijkijzer of een stoomgenerator.

Stoomstrijkijzer of stoomgenerator kopen

Stoomstrijkijzer

Een stoomstrijkijzer is een klassiek strijkijzer dat stoomt. Kies voor een stoomstrijkijzer als je niet heel veel strijkt, je budget beperkt is, of als je weinig opbergruimte hebt.

Stoomgenerator

Een stoomgenerator is een strijkijzer met een losse watertank die met het strijkijzer verbonden is via een stoomslang. Kies voor een stoomgenerator als je veel strijkt en vaak hardnekkige kreukels te lijf gaat. Door de grotere watertank hoef je minder vaak water bij te vullen. Ook stoomt hij krachtiger. Een goede stoomgenerator is niet goedkoop.

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren vergelijken

Vergelijk het soort strijkijzer van je keuze op testresultaten en op stoomhoeveelheid, of dat regelbaar is en of je een extra stoomstoot kunt geven. Een licht strijkijzer strijkt makkelijker, dus let op het gewicht. Vergelijk de stoomstrijkijzers ook om te zien hoe lang het snoer of de stoomslang is. Ga je graag snel aan de slag, vergelijk dan op opwarmtijd. En zo is er nog veel meer om op te letten voor je een goed stoomstrijkijzer koopt.