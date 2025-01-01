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Stoomstrijkijzers vergelijken

Laatste update van de test: 12 maart 2026|

Op zoek naar een Beste Koop strijkijzer? Of wil je toch liever een stoomgenerator kopen? Met onze test vind je het beste strijkijzer voor jou.

Keuzehulp

  • Philips DST2010/20 2000 Series
    PhilipsDST2010/20 2000 Series
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,2 l

    Gebruiksgemak

  • Philips DST2020/30 2000 Series
    PhilipsDST2020/30 2000 Series
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,2 l

    Gebruiksgemak

  • Philips DST2020/80 2000 Series
    PhilipsDST2020/80 2000 Series
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,2 l

    Gebruiksgemak

  • Braun SI5225PU TexStyle 5
    BraunSI5225PU TexStyle 5
    Stoomstrijkijzer|Zwaar strijkijzer|0,3 l

    Gebruiksgemak

  • Braun IS3257BK
    BraunIS3257BK
    Stoomgenerator|Normaal gewicht strijkijzer|1,8 l

    Gebruiksgemak

  • Braun SI 3030 PU TexStyle 3
    BraunSI 3030 PU TexStyle 3
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,3 l
    Expert review

    Gebruiksgemak

  • Braun SI 3031 PU TexStyle 3
    BraunSI 3031 PU TexStyle 3
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,3 l
    Expert review

    Gebruiksgemak

  • Tefal FV6830 Ultragliss Anti-Calc Plus
    TefalFV6830 Ultragliss Anti-Calc Plus
    Stoomstrijkijzer|Zwaar strijkijzer|0,3 l

    Gebruiksgemak

  • Philips PSG7300/20 PerfectCare 7000 Series
    PhilipsPSG7300/20 PerfectCare 7000 Series
    Stoomgenerator|Lichtgewicht strijkijzer|1,5 l

    Gebruiksgemak

  • Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro
    BraunIS7282BL CareStyle 7 Pro
    Stoomgenerator|Normaal gewicht strijkijzer|2 l
    Expert review

    Gebruiksgemak

  • Philips PSG7300/70 PerfectCare 7000 Series
    PhilipsPSG7300/70 PerfectCare 7000 Series
    Stoomgenerator|Lichtgewicht strijkijzer|1,5 l

    Gebruiksgemak

  • Tefal FV2C41 Virtuo 30
    TefalFV2C41 Virtuo 30
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,2 l

    Gebruiksgemak

  • Tefal FV2C42 Virtuo 30
    TefalFV2C42 Virtuo 30
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,2 l

    Gebruiksgemak

  • Tefal FV2C43 Virtuo 30
    TefalFV2C43 Virtuo 30
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,2 l

    Gebruiksgemak

  • Tefal FV2C40 Virtuo 30
    TefalFV2C40 Virtuo 30
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,2 l

    € 34,-

    Richtprijs

    Gebruiksgemak

  • Tefal FV6820 Ultragliss Plus
    TefalFV6820 Ultragliss Plus
    Stoomstrijkijzer|Zwaar strijkijzer|0,3 l

    Gebruiksgemak

  • Braun IS5245BL Carestyle 5
    BraunIS5245BL Carestyle 5
    Stoomgenerator|Lichtgewicht strijkijzer|2 l

    Gebruiksgemak

  • Tefal GV9E21 Pro Express Eco
    TefalGV9E21 Pro Express Eco
    Stoomgenerator|Lichtgewicht strijkijzer|1,9 l

    Gebruiksgemak

Stoomstrijkijzers getest

We testen regelmatig stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren van Tefal, Philips, Braun en andere merken. Het belangrijkst is dat ze makkelijk en goed gladstrijken en dat het strijkijzer niet snel stuk gaat. We testen daarom op gladstrijken, gebruiksgemak, levensduur en de stoomproductie. Zo vind je in onze vergelijker een goede stoomstrijkijzer of een stoomgenerator.

Stoomstrijkijzer of stoomgenerator kopen

Stoomstrijkijzer
Een stoomstrijkijzer is een klassiek strijkijzer dat stoomt. Kies voor een stoomstrijkijzer als je niet heel veel strijkt, je budget beperkt is, of als je weinig opbergruimte hebt.

Stoomgenerator
Een stoomgenerator is een strijkijzer met een losse watertank die met het strijkijzer verbonden is via een stoomslang. Kies voor een stoomgenerator als je veel strijkt en vaak hardnekkige kreukels te lijf gaat. Door de grotere watertank hoef je minder vaak water bij te vullen. Ook stoomt hij krachtiger. Een goede stoomgenerator is niet goedkoop.

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren vergelijken

Vergelijk het soort strijkijzer van je keuze op testresultaten en op stoomhoeveelheid, of dat regelbaar is en of je een extra stoomstoot kunt geven. Een licht strijkijzer strijkt makkelijker, dus let op het gewicht. Vergelijk de stoomstrijkijzers ook om te zien hoe lang het snoer of de stoomslang is. Ga je graag snel aan de slag, vergelijk dan op opwarmtijd. En zo is er nog veel meer om op te letten voor je een goed stoomstrijkijzer koopt.

Stoomstrijkijzers per merk