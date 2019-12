Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Bij dit Braun SI 3031 PU TexStyle 3 stoomstrijkijzer stel je zelf de temperatuur en stoomtoevoer in. Met FreeGlide 3D SuperCeramic strijkzool. Dit model is alleen bij Expert te koop. Het is technisch gelijk aan de SI3030 PU TexStyle 3 maar heeft grijze bedieningsknoppen in plaats van paarse.