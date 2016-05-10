Hoe wij stoomstrijkijzers testen

Gespecialiseerd testlab

We testen al sinds 1998 stoomstrijkijzers. Dit doen we samen met andere Europese consumentenbonden. We testen in een professioneel testlab, met speciaal ontworpen testmachines. Het testlab heeft in al die jaren inmiddels al meer dan 1000 stoomstrijkijzers, stoomgeneratoren en handstomers uitgebreid getest.

Welke strijkijzers testen wij?

We testen stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren van verschillende merken en prijzen. We selecteren de apparaten op basis van (te verwachten) verkoopcijfers. Droogstrijkijzers en reisstrijkijzers testen we niet. Deze worden te weinig verkocht.

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren zijn niet volledig vergelijkbaar. Daarom beoordelen we deze apparaten apart. Er is een Beste uit de Test en een Beste Koop in beide groepen.

Levensduur en degelijkheid

De levensduurtest is de meest uitgebreide test. Deze laat zien hoe lang een strijkijzer goed blijft stomen en hoe goed het bestand is tegen kalk. Deze test laat dus goed zien hoelang je plezier kunt hebben van elk getest strijkijzer.

Bij lang gebruik kan kalkaanslag de stoomkanalen verstoppen. Het strijkijzer stoomt dan steeds minder goed. En het strijkt dan dus ook minder goed glad. In deze test staat het strijkijzer 252 uur volop stomend aan. Dat is net zo lang als bij 5 jaar elke week 1 uur strijken.

De beste apparaten stomen ook aan het einde van de test nog volop. Bij de slechtste strijkijzers zijn de stoomkanalen compleet verstopt. Het strijkijzer stoomt dan niet meer en strijkt niet meer goed.

De apparaten strijken urenlang met stoom op een speciaal ontwikkelde strijkbank. Elke 12 uur meten we de hoeveelheid stoom en de temperatuur. We onderhouden het strijkijzer zoals dat in de handleiding is aangegeven.

We stoppen de test als er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als het apparaat nog amper stoomt, niet meer goed warm wordt, flink gaat lekken of er een ander technisch probleem optreedt.

Bekijk en vergelijk:

Strijkijzers met een lange levensduur (alleen voor leden)

Gladstrijken

We testen het apparaat op verschillende stoffen. Zo meten en beoordelen we hoe glad het apparaat strijkt. De stoffen kreuken we flink met een speciale testopstelling. Dit gebeurt altijd op dezelfde manier.

De gekreukte stof leggen we op de strijkbank en een automatische arm beweegt het strijkijzer 3 keer over de stof. Polyesterkatoen strijken we op stand **, gewoon katoen op *** en spijkerstof op de maximale temperatuur.

Na het strijken hangen we de stof uit, omdat kreukels na een tijdje weer kunnen verschijnen. Experts beoordelen daarna hoe kreukvrij de stof is. Ze vergelijken de gestreken stof met een aantal voorbeeldstoffen. Zo zorgen we dat het strijkresultaat voor alle strijkijzers op dezelfde manier beoordeeld wordt.

Het optimale resultaat zou volledig kreukvrij zijn. Dat is met zo'n flink gekreukte stof voor de meeste stoomstrijkijzers een grote uitdaging. Stoomgeneratoren strijken vaak iets beter.

Bekijk en vergelijk:

Strijkijzers die goed gladstrijken (alleen voor leden)

Gebruiksgemak

Experts beoordelen verschillende onderdelen van het apparaat op het gebruiksgemak:

de handleiding

het opwarmen

het indicatielampje

snoer(en)

de bediening

de zichtbaarheid van het waterniveau

het vullen en legen van het waterreservoir

de thermostaat instellen

de hanteerbaarheid

het glijden over de stof

de vorm van de zool

het veilig kunnen verplaatsen

het schoonmaken/ontkalken

het opbergen

Bekijk en vergelijk:

Gebruiksvriendelijke strijkijzers (alleen voor leden)

Stoomproductie

Een automatische arm beweegt de strijkijzers een bepaalde periode vol stomend door de lucht. Zo meten we de hoeveelheid stoom. We meten de stoomproductie met de temperatuur op stand ** en op de maximale temperatuur. Ook meten we hoeveel water er lekt tijdens het stomen.

De stoomproductie telt niet mee in het Testoordeel, omdat uiteindelijk een goed strijkresultaat belangrijker is.

Krasbestendigheid zool

Sommige strijkzolen zijn niet erg krasbestendig. Wanneer je over een rits strijkt, kunnen er krassen op komen. Dit kan zorgen dat het strijkijzer minder glad strijkt. De krasbestendigheid van de zool testen we door 3 verschillende schuurmaterialen over de zool te wrijven.

Bekijk en vergelijk:

Strijkijzers met een krasbestendige zool (alleen voor leden)