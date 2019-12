Hoe wij stoomstrijkijzers testen

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren testen we uitgebreid in ons lab. We kijken hoe glad ze strijken, hoe lang ze meegaan en hoe prettig ze zijn in gebruik. Daarnaast beoordelen we de hoeveelheid stoom en de krasbestendigheid van de zool.

Welke strijkijzers testen wij?

Wij testen stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren van verschillende merken en prijzen. We selecteren de apparaten op basis van de (te verwachten) verkoopcijfers. Droogstrijkijzers, reisstrijkijzers en kledingstomers testen we niet. Deze worden te weinig verkocht.

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren zijn niet volledig vergelijkbaar. Daarom testen we deze apparaten apart en is er een Beste uit de Test en een Beste Koop in beide groepen.

Levensduur en degelijkheid

De levensduurtest is de meest uitgebreide test. Deze laat zien hoe lang een strijkijzer nog goed stoomt en hoe goed het tegen kalk kan. Als hij de levensduurtest goed doorstaat, komt dat de strijkkwaliteit ten goede.

In de levensduurtest simuleren we 5 jaar lang wekelijks strijken. De apparaten strijken urenlang stomend op een speciaal ontwikkelde strijkbank.

Elke 12 uur meten we de hoeveelheid stoom en de temperatuur en plegen we onderhoud zoals dat in de handleiding is aangegeven.

We stoppen de test als er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als het apparaat nog amper stoomt, niet meer goed warm wordt, flink gaat lekken of er een ander technisch probleem optreedt.

Gladstrijken

Om te meten en te beoordelen hoe glad het apparaat kan strijken, testen we het op verschillende stoffen. De stoffen kreuken we flink met een speciale testopstelling. Dit gebeurt altijd op dezelfde manier.

De gekreukte stof leggen we op de strijkbank en een automatisch arm beweegt het strijkijzer 3 keer over de stof. Polyesterkatoen strijken we op stand **, gewoon katoen op *** en spijkerstof op de maximale temperatuur.

Na het strijken hangen we de stof uit, omdat kreukels na een tijdje weer kunnen verschijnen. Experts beoordelen daarna hoe kreukvrij de stof is. Het optimale resultaat zou kreukvrij zijn. Dat is met zo'n flink gekreukte stof voor de meeste stoomstrijkijzers een grote uitdaging. Stoomgeneratoren doen dat iets beter.

Gebruiksgemak

Experts beoordelen verschillende onderdelen van het apparaat op het gebruiksgemak:

de handleiding;

het opwarmen;

het indicatielampje;

snoer(en);

de bediening;

de zichtbaarheid van het waterniveau;

het vullen en legen van het waterreservoir;

de thermostaat instellen;

de hanteerbaarheid;

het glijden over de stof;

de vorm van de zool;

het veilig kunnen verplaatsen;

het schoonmaken/ontkalken;

het opbergen.

Stoomproductie

De hoeveelheid stoom wordt gemeten door de strijkijzers een bepaalde periode vol stomend met een automatische arm door de lucht te bewegen. We meten de stoomproductie met de temperatuur op stand ** en op de maximale temperatuur. We meten ook hoeveel water er lekt tijdens het stomen.

Krasbestendigheid zool

Sommige strijkzolen zijn niet erg krasbestendig. Wanneer je over een rits strijkt, kunnen er krassen op komen. Dit kan zorgen dat het strijkijzer minder glad strijkt. De krasbestendigheid van de zool testen we door 3 verschillende schuurmaterialen over de zool te wrijven.

Aangepast testprogramma

Eind 2018 hebben wij de manier waarop de testonderdelen worden uitgevoerd op een paar onderdelen aangepast. Daardoor zijn de testresultaten van voor en na eind 2018 niet helemaal met elkaar te vergelijken. Bij het bepalen van de Beste uit de Test en de Beste Koop kijken we alleen naar de strijkijzers en generatoren die we volgens het laatste testprogramma hebben getest.

