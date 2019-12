Strijken is lang niet altijd een pretje: gedoe met het snoer, knoeien met het vullen, kalk. We beoordelen het gebruiksgemak op heel veel punten, waaronder het snoer, over de stof glijden, bediening, watertank, vullen, ontkalken en opbergen. Het ene ijzer ligt een stuk lekkerder in de hand of glijdt soepeler dan de ander en ook in het onderhoudsgemak zitten grote verschillen.