Welk stoomstrijkijzer geeft het beste strijkresultaat, is handig in gebruik en heeft een lange levensduur? Wij hebben het voor je uitgezocht. Door zelf de strijkijzers grondig te testen. Zo kies jij het beste stoomstrijkijzer.
Laat onze test je helpen om een goed stoomstrijkijzer te kiezen.
Onze onderzoekers testen elk stoomstrijkijzer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.
Met onze test zie je in één oogopslag welke stoomstrijkijzers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Onze experts testen stoomstrijkijzers uitgebreid in het lab. Zo kun jij strijkijzers eerlijk vergelijken op hoe goed ze gladstrijken, levensduur, krasbestendigheid en hoe prettig ze zijn in gebruik. Met onze test kies je een betrouwbaar stoomstrijkijzer. Lees meer over hoe wij stoomstrijkijzers testen.
We testen hoe goed stoomstrijkijzers kreukels verwijderen uit lichte stoffen, katoen en zware stoffen. Voor dikke stoffen kun je het beste een stoomgenerator gebruiken. Slechts een paar stoomstrijkijzers strijken ook dikke stoffen goed glad. In onze vergelijker zie je welke dat zijn.
Stoomstrijkijzers geven stoom vanuit het ijzer zelf. In onze test checken we hoe lang de strijkbout goed blijft stomen. En dus welke levensduur je kunt verwachten. Sommige modellen stomen na jaren nog goed, andere verliezen snel kracht door kalk. Als lid zie je welke stoomstrijkijzers ook na jaren gebruik nog betrouwbaar blijven.
Een strijkzool met krassen glijdt minder goed en strijkt daardoor slechter glad. We testen hoe krasbestendig de zool van elke strijkbout is door verschillende schuurmaterialen over de zool te wrijven. Sommige zolen blijven vrijwel intact, andere raken snel beschadigd. Als lid zie je welke stoomstrijkijzers krasbestendig zijn.
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