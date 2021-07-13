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Gebruikstips voor je stoomstrijkijzer

Hoe kun je makkelijk een stoomstrijkijzer ontkalken? En wat doe je bij bruine vlekken op je schone was? Lees onze tips over het gebruik van je stoomstrijkijzer of stoomgenerator.

Snel naar:

  1. Ontkalken en schoonmaken
  2. Problemen met je strijkijzer
  3. Met wat voor water strijk je?
  4. Zo strijk je het best: strijktips
  5. Energiezuinig strijken
  6. Tips om minder te hoeven strijken
  7. Repareren of vervangen en wegdoen

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Ontkalken en schoonmaken

Kalk is de grootste boosdoener voor je strijkijzer. Alle strijkijzers hebben een systeem tegen kalk. Het vertraagt de afzetting van kalk, maar onderhoud blijft nodig.

Ontkalkingsknop

Met een ontkalkingsknop schud je kalk en troep uit de gaatjes.

Antikalkstaafje

Een antikalkstaafje trekt kalk uit het water aan. Stoomgeneratoren hebben een langere antikalkstaaf. De staafjes moet je regelmatig omspoelen of schoonmaken in een kopje azijn of citroensap.

Antikalkpatronen

Met antikalkpatronen of cassettes voorkom je kalkvorming in het water door de chemische werking. De generator geeft aan wanneer je de cassettes moet vervangen. Op jaarbasis kunnen de patronen of cassettes wel €30 kosten. 

Thermische schok

Wanneer het ijzer volledig verkalkt is, kun je de kalkdeeltjes losbreken door middel van de functie ‘thermische schok’. Hierbij stroomt koud water langs een hete strijkzool, waardoor de kalkdeeltjes losbrokkelen. 

Lees ook: 
Strijkijzer ontkalken en schoonmaken

Strijkijzer ontkalken met ontkalkknop

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Problemen met je strijkijzer

Kalk kan voor veel problemen zorgen. Spoel de watertank daarom regelmatig schoon en voorkom dat het strijkijzer volledig verkalkt. Strijkijzers en stoomgeneratoren hebben allerlei manieren om kalkaanslag te verhelpen. 

Lees ook:
Strijkijzer ontkalken en schoonmaken

Maar het kan ook gebeuren dat het strijkijzer lekt, niet goed stoomt of dat er vieze vlekken op je wasgoed komen.

Lees ook:
Problemen met je strijkijzer

Strijkijzer ontkalken 1

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Met wat voor water strijk je?

Kraanwater

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren zijn ontworpen voor gebruik met kraanwater. In Nederlands kraanwater zit over het algemeen weinig kalk. Je kunt het dus gewoon in je strijkijzer gebruiken. Alle strijkijzers kun je ontkalken

Gedestilleerd of gedemineraliseerd water

Woon je ergens waar het water harder is? Dan kun je het kraanwater mengen met gedestilleerd of gedemineraliseerd water.

Let op! Niet alle strijkijzers zijn gelijk. Verschillende materialen en ontkalkers reageren anders op dit water. Kijk daarom in de handleiding wat de fabrikant adviseert over onthard water. 

Gebruik geen strijkwater

Gebruik geen strijkwater. Je kunt problemen met je strijkijzer krijgen wanneer je water met parfum of andere toevoegingen gebruikt (stijfsel, azijn, ontkalkingsmiddel, andere chemicaliën). Deze toevoegingen kunnen stomen moeilijker maken, bezinksel veroorzaken en vlekken maken op je kleding. En je hebt kans dat het apparaat eerder kapot gaat.

Geen condenswater of regenwater

Gebruik geen condenswater van de wasdroger. En ook geen opgevangen regenwater of water uit een airco. Hierin kunnen nog kleine deeltjes zitten die het strijkijzer verstoppen of beschadigen.

Stoomgenerator tank reservoir vullen kraan

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Zo strijk je het best: strijktips

Strijk op de juiste temperatuur

Voor strijken is warmte nodig. Je verwarmt de vezels in de stof. Maar voorkom dat je te heet strijkt. Strijk op de juiste temperatuur. Deze staat op het wasvoorschrift.

Strijk met stoom

Om mooi glad te strijken, is het belangrijk dat het wasgoed een beetje vochtig is. Daarom strijk je het beste met stoom. Maar stoom niet te veel, dan wordt het wasgoed te nat en er kan vocht door de strijkplank komen.

Kwetsbare stoffen strijken

Strijk kwetsbare stoffen aan de binnenkant en op lage temperatuur. Je kunt de stof ook beschermen door er een theedoek op te leggen. Of houd het strijkijzer iets boven de stof en strijk het met de hand glad.

Lees onze strijktips om je wasgoed snel en gemakkelijk kreukvrij te krijgen. 

Strijken met stoomgenerator 1

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Energiezuinig strijken

Strijkijzers zijn niet de grootste stroomvreters in huis. Dat komt vooral omdat ze meestal maar kort gebruikt worden. Wij testen het energiegebruik van strijkijzers daarom niet. Er is ook geen Europees energielabel voor strijkijzers. Hoe energiezuinig je strijkt, hangt sterk af van het gebruik.

Zo strijk je het zuinigst

  • Strijk pas wanneer je meerdere kledingstukken verzameld hebt. Opwarmen van het strijkijzer kost elke keer energie. Daarom is het minder zuinig om telkens slechts 1 kledingstuk te strijken. Bijkomend voordeel is dat je in totaal ook minder tijd kwijt bent aan het strijken.
  • Strijk met weinig stoom. Want gebruik van stoom kost energie. Gebruik alleen extra stoom als je daardoor veel sneller strijkt.
  • Met een stoomstrijkijzer gebruik je ongeveer 20% minder energie dan met een stoomgenerator.
  • Niet strijken is ook een optie. Door minder kledingstukken te strijken, spaar je tijd en energie. Zie ook de tips hieronder.
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Tips om minder te hoeven strijken

Tijdens het wassen kun je al zorgen dat de was niet te veel kreukt. Stop bijvoorbeeld niet te veel wasgoed tegelijk in de machine en gebruik niet te veel wasmiddel. Of kies een programma dat niet hard centrifugeert. En haal de was direct uit de wasmachine zodra het programma klaar is.

Dit helpt ook:

  • Sla de was uit voordat je deze ophangt.
  • Laat kleding die je ophangt eerst 10 tot 20 minuten meedraaien in de droger. Zo verdwijnen veel kreukels al.
  • Hang spijkerbroeken op aan de pijpen, zodat het zware deel de stof gladtrekt.
  • Hang overhemden en shirts te drogen aan een kleerhanger.
  • Trek lakens en beddengoed glad als je ze opvouwt.
  • Hang je kleding in de badkamer als daar nog een beetje stoom hangt. Kreukels verdwijnen dan vaak vanzelf.
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Repareren of vervangen en wegdoen

Repareren

Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuw strijkijzer of een nieuwe stoomgenerator kopen: het bespaart grondstoffen. Ook is het vaak goedkoper.

Kijk eerst of de garantie nog geldt, want dan moet de winkel je helpen. Is de garantie voorbij, dan kun je je strijkijzer of generator op verschillende manieren (laten) repareren:

Recyclen

Het is beter voor het milieu om het strijkijzer of de stoomgenerator te laten recyclen. Zo worden giftige stoffen veilig afgevoerd. En van de grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.

Inleveren voor recycling kan via de gemeente of via de winkel.

  • Een winkel moet je oude apparaat innemen als je er een vergelijkbaar nieuw appara at koopt.
  • Grotere elektronicazaken moeten kleine apparaten (tot 25x25x25cm) ook innemen als je daar géén nieuw apparaat koopt. Strijkijzers en generatoren zijn vaak iets groter, maar je kunt het altijd vragen.
  • 6000 andere winkels (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra) hebben inleverbakken.
  • Op wecycle.nl staan inzamelpunten bij jou in de buurt.

Let op: betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren.

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