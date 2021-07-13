Gebruikstips voor je stoomstrijkijzer

Kalk is de grootste boosdoener voor je strijkijzer. Alle strijkijzers hebben een systeem tegen kalk. Het vertraagt de afzetting van kalk, maar onderhoud blijft nodig.

Ontkalkingsknop

Met een ontkalkingsknop schud je kalk en troep uit de gaatjes.

Antikalkstaafje

Een antikalkstaafje trekt kalk uit het water aan. Stoomgeneratoren hebben een langere antikalkstaaf. De staafjes moet je regelmatig omspoelen of schoonmaken in een kopje azijn of citroensap.

Antikalkpatronen

Met antikalkpatronen of cassettes voorkom je kalkvorming in het water door de chemische werking. De generator geeft aan wanneer je de cassettes moet vervangen. Op jaarbasis kunnen de patronen of cassettes wel €30 kosten.

Thermische schok

Wanneer het ijzer volledig verkalkt is, kun je de kalkdeeltjes losbreken door middel van de functie ‘thermische schok’. Hierbij stroomt koud water langs een hete strijkzool, waardoor de kalkdeeltjes losbrokkelen.

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