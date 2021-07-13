Gebruikstips voor je stoomstrijkijzer

Hoe kun je makkelijk een stoomstrijkijzer ontkalken? En wat doe je bij bruine vlekken op je schone was? Lees onze tips over het gebruik van je stoomstrijkijzer of stoomgenerator.
Kalk is de grootste boosdoener voor je strijkijzer. Alle strijkijzers hebben een systeem tegen kalk. Het vertraagt de afzetting van kalk, maar onderhoud blijft nodig.
Met een ontkalkingsknop schud je kalk en troep uit de gaatjes.
Een antikalkstaafje trekt kalk uit het water aan. Stoomgeneratoren hebben een langere antikalkstaaf. De staafjes moet je regelmatig omspoelen of schoonmaken in een kopje azijn of citroensap.
Met antikalkpatronen of cassettes voorkom je kalkvorming in het water door de chemische werking. De generator geeft aan wanneer je de cassettes moet vervangen. Op jaarbasis kunnen de patronen of cassettes wel €30 kosten.
Wanneer het ijzer volledig verkalkt is, kun je de kalkdeeltjes losbreken door middel van de functie ‘thermische schok’. Hierbij stroomt koud water langs een hete strijkzool, waardoor de kalkdeeltjes losbrokkelen.
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Strijkijzer ontkalken en schoonmaken
Kalk kan voor veel problemen zorgen. Spoel de watertank daarom regelmatig schoon en voorkom dat het strijkijzer volledig verkalkt. Strijkijzers en stoomgeneratoren hebben allerlei manieren om kalkaanslag te verhelpen.
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Strijkijzer ontkalken en schoonmaken
Maar het kan ook gebeuren dat het strijkijzer lekt, niet goed stoomt of dat er vieze vlekken op je wasgoed komen.
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Problemen met je strijkijzer
Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren zijn ontworpen voor gebruik met kraanwater. In Nederlands kraanwater zit over het algemeen weinig kalk. Je kunt het dus gewoon in je strijkijzer gebruiken. Alle strijkijzers kun je ontkalken.
Woon je ergens waar het water harder is? Dan kun je het kraanwater mengen met gedestilleerd of gedemineraliseerd water.
Let op! Niet alle strijkijzers zijn gelijk. Verschillende materialen en ontkalkers reageren anders op dit water. Kijk daarom in de handleiding wat de fabrikant adviseert over onthard water.
Gebruik geen strijkwater. Je kunt problemen met je strijkijzer krijgen wanneer je water met parfum of andere toevoegingen gebruikt (stijfsel, azijn, ontkalkingsmiddel, andere chemicaliën). Deze toevoegingen kunnen stomen moeilijker maken, bezinksel veroorzaken en vlekken maken op je kleding. En je hebt kans dat het apparaat eerder kapot gaat.
Gebruik geen condenswater van de wasdroger. En ook geen opgevangen regenwater of water uit een airco. Hierin kunnen nog kleine deeltjes zitten die het strijkijzer verstoppen of beschadigen.
Voor strijken is warmte nodig. Je verwarmt de vezels in de stof. Maar voorkom dat je te heet strijkt. Strijk op de juiste temperatuur. Deze staat op het wasvoorschrift.
Om mooi glad te strijken, is het belangrijk dat het wasgoed een beetje vochtig is. Daarom strijk je het beste met stoom. Maar stoom niet te veel, dan wordt het wasgoed te nat en er kan vocht door de strijkplank komen.
Strijk kwetsbare stoffen aan de binnenkant en op lage temperatuur. Je kunt de stof ook beschermen door er een theedoek op te leggen. Of houd het strijkijzer iets boven de stof en strijk het met de hand glad.
Lees onze strijktips om je wasgoed snel en gemakkelijk kreukvrij te krijgen.
Strijkijzers zijn niet de grootste stroomvreters in huis. Dat komt vooral omdat ze meestal maar kort gebruikt worden. Wij testen het energiegebruik van strijkijzers daarom niet. Er is ook geen Europees energielabel voor strijkijzers. Hoe energiezuinig je strijkt, hangt sterk af van het gebruik.
Tijdens het wassen kun je al zorgen dat de was niet te veel kreukt. Stop bijvoorbeeld niet te veel wasgoed tegelijk in de machine en gebruik niet te veel wasmiddel. Of kies een programma dat niet hard centrifugeert. En haal de was direct uit de wasmachine zodra het programma klaar is.
Dit helpt ook:
Over het algemeen is repareren duurzamer dan een nieuw strijkijzer of een nieuwe stoomgenerator kopen: het bespaart grondstoffen. Ook is het vaak goedkoper.
Kijk eerst of de garantie nog geldt, want dan moet de winkel je helpen. Is de garantie voorbij, dan kun je je strijkijzer of generator op verschillende manieren (laten) repareren:
Het is beter voor het milieu om het strijkijzer of de stoomgenerator te laten recyclen. Zo worden giftige stoffen veilig afgevoerd. En van de grondstoffen kunnen nieuwe dingen worden gemaakt.
Inleveren voor recycling kan via de gemeente of via de winkel.
Let op: betaal de winkel nooit een extra bedrag om je apparaat in te kunnen inleveren.