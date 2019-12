Gebruikstips voor je stoomstrijkijzer

Kraanwater

Strijkijzers en stoomgeneratoren zijn ontworpen voor gebruik met kraanwater. In Nederlands kraanwater zit over het algemeen weinig kalk. Je kunt het dus gewoon in je strijkijzer gebruiken. De meeste apparaten hebben bovendien een methode om kalk uit het water te halen.

Gedestilleerd of gedemineraliseerd water

Woon je ergens waar het water harder is, dan kun je het kraanwater mengen met gedestilleerd of gedemineraliseerd water.

Let op: Niet alle strijkijzers zijn gelijk en verschillende materialen en ontkalkers reageren anders op dit water. Kijk daarom in de handleiding wat de fabrikant adviseert over onthard water.

Strijkwater

Gebruik geen strijkwater. Water met parfum, of andere toevoegingen (stijfsel, azijn, ontkalkingsmiddel, andere chemicaliën) kunnen leiden tot problemen met je strijkijzer. Deze toevoegingen kunnen het stomen bemoeilijken, bezinksel veroorzaken en vlekken maken op je kleding. En je hebt kans dat het apparaat eerder kapot gaat.

Condenswater of regenwater

Gebruik geen condenswater van je koelkast of wasdroger. En ook geen opgevangen regenwater of water uit een airco. Hierin kunnen nog kleine deeltjes zitten die het strijkijzer verstoppen of beschadigen.