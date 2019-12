Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Bijgewerkt op:4 oktober 2019

Of kreukels goed uit je kleren gaan, hangt af van de manier waarop je strijkt. Stel het strijkijzer in op de juiste temperatuur en gebruik de juiste hoeveelheid stoom. Houd ook rekening met de soort stof.

Strijk op de juiste temperatuur

Doordat de vezels in textiel warm worden, verdwijnen kreukels. Maar als de vezels te warm worden, beschadigt de stof. Deze kan verbranden of gaan glanzen. De ene stof is kwetsbaarder dan de ander.

Kijk voor het strijken op het wasvoorschrift. Sorteer het wasgoed vervolgens van koud naar warm strijken.

Niet strijken Warm (niet heet) strijken (max. 110 ºC) Matig heet strijken (max. 150 ºC) Heet strijken (max. 200 ºC)

Er zijn steeds meer strijkijzers zonder thermostaat. Deze apparaten strijken op één temperatuur, waardoor je de was niet meer hoeft te sorteren.

Strijk met de juiste hoeveelheid stoom

Strijk de stof als deze een beetje vochtig is. Kreukels gaan er dan gemakkelijker uit. Je strijkt het best met stoom. Als je strijkijzer niet kan stomen, gebruik dan bijvoorbeeld een plantenspuit om het wasgoed te bevochtigen.

Gebruik de stoomknop niet te vaak achter elkaar. Het wasgoed wordt te nat of er komen druppels uit de strijkplank. Bovendien is het niet nodig om continu te stomen.

Probeer niet te stomen als het ijzer daar (nog) niet warm genoeg voor is. Dan kan het strijkijzer gaan lekken.

Hardnekkige kreukels ga je te lijf met een extra stoomstoot of de sproeifunctie.

Strijk na het stomen het wasgoed zonder stoom weer droog. Het blijft het best kreukvrij als het droog afkoelt. Zonder stoom strijken gaat gemakkelijk met een regelbare stoomtoevoer op het strijkijzer. Maar niet bij alle strijkijzers of stoomgeneratoren kun je de stoomtoevoer uitzetten.

Kwetsbare stoffen strijken

Kwetsbare stoffen strijk je aan de binnenkant op lage temperatuur. Je kunt de stof ook beschermen met een theedoek. Of je houdt het strijkijzer iets boven de stof en strijkt het met de hand glad.

Opdruk of pailletten

Strijk stoffen met opdruk of pailletten aan de binnenkant. Anders kan het wasgoed de strijkzool beschadigen.

Zijde

Strijk zijde aan de binnenkant. Kunstzijde moet je egaal bevochtigen en niet besproeien, want dat geeft vlekken. Onbewerkte zijde kun je het beste droog strijken.

Breiwerk

Breiwerk kun je beter niet strijken. Wil je dit toch, beweeg je strijkijzer dan niet over de stof, dan trek je de vorm uit het breiwerk. Zet het strijkijzer op een gedeelte van het kledingstuk, haal het weg en zet het weer op een ander gedeelte.

Dubbele stof

Kragen, manchetten, zomen en andere dubbele stoffen kun je het beste eerst aan de binnenkant strijken. Met een extra stoomstoot worden ze goed glad.

Mouwen

Sommige strijkplanken hebben een speciaal ‘mouwdeel’ waar je een mouw omheen kunt doen om deze te strijken. Als je strijkplank dat niet heeft, kun je bijvoorbeeld een handdoek oprollen en die in de mouw stoppen.

Plooien

Voor het strijken van plooien kun je de plooi voorzichtig vastzetten met een paperclip. Begin vervolgens aan de onderkant met strijken en strijk de plooi van binnen naar buiten.

