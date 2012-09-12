Strijk op de juiste temperatuur

Doordat de vezels in textiel warm worden, verdwijnen kreukels. Maar als de vezels te warm worden, beschadigt de stof. Deze kan verbranden of gaan glanzen. De ene stof is kwetsbaarder dan de andere.

Kijk voor het strijken op het wasvoorschrift. Sorteer het wasgoed vervolgens van koud naar warm strijken.

Niet strijken Warm (niet heet) strijken (max. 110 °C) Matig heet strijken (max. 150 °C) Heet strijken (max. 200 °C)

Er zijn steeds meer strijkijzers zonder thermostaat. Deze apparaten strijken op 1 temperatuur, waardoor je de was niet meer hoeft te sorteren.

Strijk met de juiste hoeveelheid stoom

Strijk de stof als deze een beetje vochtig is. Kreukels gaan er dan makkelijker uit. Je strijkt het best met stoom. Als je strijkijzer niet kan stomen, gebruik dan bijvoorbeeld een plantenspuit om het wasgoed vochtig te maken.

Gebruik de stoomknop niet te vaak achter elkaar. Dan wordt het wasgoed te nat of komen er druppels uit de strijkplank. Constant stomen is ook niet nodig.

Gebruik geen stoom als het ijzer daarvoor (nog) niet warm genoeg is. Dan kan het strijkijzer gaan lekken.

Hardnekkige kreukels verwijder je met een extra stoomstoot of de sproeifunctie.

Strijk na het stomen het wasgoed zonder stoom weer droog. Het blijft het best kreukvrij als het droog afkoelt. Zonder stoom strijken gaat gemakkelijk met een regelbare stoomtoevoer op het strijkijzer. Maar niet bij alle strijkijzers of stoomgeneratoren kun je de stoomtoevoer uitzetten.

Verschillende stoffen strijken

Lichte stoffen strijken

De meeste strijkijzers strijken lichte stoffen zonder problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om soepele synthetische kleding. We testen hoe goed elk strijkijzer lichte stoffen strijkt.

Bekijk en vergelijk:

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren voor lichte stoffen (alleen voor leden)

Katoen strijken

Normaal katoen is lastiger glad te strijken dan lichte synthetische stoffen, blijkt uit onze test. Denk daarbij aan normaal katoen zoals overhemden en beddengoed.

Bekijk en vergelijk:

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren voor katoen (alleen voor leden)

Zware stoffen strijken

Uit onze test blijkt dat de meeste stoomstrijkijzers moeite hebben met het gladstrijken van zware stoffen, zoals spijkerstof. Als je veel dikke stoffen strijkt, overweeg dan om een stoomgenerator te kopen.

Bekijk en vergelijk:

Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren voor zware stoffen (alleen voor leden)

Kwetsbare stoffen strijken

Kwetsbare stoffen strijk je aan de binnenkant op een lage temperatuur. Je kunt de stof ook beschermen met een theedoek. Of je houdt het strijkijzer iets boven de stof en strijkt het met de hand glad.

Opdruk of pailletten strijken

Strijk stoffen met opdruk of pailletten aan de binnenkant. Anders kan de opdruk beschadigen of kunnen de pailletten juist de strijkzool beschadigen.

Zijde strijken

Strijk zijde aan de binnenkant. Kunstzijde moet je gelijkmatig vochtig maken en niet besproeien, omdat je met besproeien vlekken kunt krijgen. Onbewerkte zijde strijk je het beste als het nog vochtig is.

Breiwerk strijken

Breiwerk kun je beter niet strijken. Wil je dit toch, beweeg je strijkijzer dan niet over de stof, dan trek je de vorm uit het breiwerk. Zet het strijkijzer op een gedeelte van het kledingstuk, haal het weg en zet het weer op een ander gedeelte.

Dubbele stoffen strijken

Kragen, manchetten, zomen en andere dubbele stoffen kun je het beste eerst aan de binnenkant strijken. Met een extra stoomstoot worden ze goed glad.

Mouwen strijken

Sommige strijkplanken hebben een speciaal 'mouwdeel' waar je een mouw omheen kunt doen om deze te strijken. Je kunt zo'n 'ministrijkplankje' ook los kopen. Heb je zoiets niet in huis, dan kun je bijvoorbeeld een handdoek oprollen en die in de mouw stoppen.

Plooien strijken

Voor plooien strijken kun je de plooi voorzichtig vastzetten met een paperclip. Begin vervolgens aan de onderkant met strijken en strijk de plooi van binnen naar buiten.