Sanne Jansweijer Expert stoomstrijkijzersBijgewerkt op:11 juni 2026
Doordat de vezels in textiel warm worden, verdwijnen kreukels. Maar als de vezels te warm worden, beschadigt de stof. Deze kan verbranden of gaan glanzen. De ene stof is kwetsbaarder dan de andere.
Kijk voor het strijken op het wasvoorschrift. Sorteer het wasgoed vervolgens van koud naar warm strijken.
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Niet strijken
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Warm (niet heet) strijken (max. 110 °C)
|Matig heet strijken (max. 150 °C)
|Heet strijken (max. 200 °C)
Er zijn steeds meer strijkijzers zonder thermostaat. Deze apparaten strijken op 1 temperatuur, waardoor je de was niet meer hoeft te sorteren.
De meeste strijkijzers strijken lichte stoffen zonder problemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om soepele synthetische kleding. We testen hoe goed elk strijkijzer lichte stoffen strijkt.
Bekijk en vergelijk:
Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren voor lichte stoffen (alleen voor leden)
Normaal katoen is lastiger glad te strijken dan lichte synthetische stoffen, blijkt uit onze test. Denk daarbij aan normaal katoen zoals overhemden en beddengoed.
Bekijk en vergelijk:
Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren voor katoen (alleen voor leden)
Uit onze test blijkt dat de meeste stoomstrijkijzers moeite hebben met het gladstrijken van zware stoffen, zoals spijkerstof. Als je veel dikke stoffen strijkt, overweeg dan om een stoomgenerator te kopen.
Bekijk en vergelijk:
Stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren voor zware stoffen (alleen voor leden)
Kwetsbare stoffen strijk je aan de binnenkant op een lage temperatuur. Je kunt de stof ook beschermen met een theedoek. Of je houdt het strijkijzer iets boven de stof en strijkt het met de hand glad.
Strijk stoffen met opdruk of pailletten aan de binnenkant. Anders kan de opdruk beschadigen of kunnen de pailletten juist de strijkzool beschadigen.
Strijk zijde aan de binnenkant. Kunstzijde moet je gelijkmatig vochtig maken en niet besproeien, omdat je met besproeien vlekken kunt krijgen. Onbewerkte zijde strijk je het beste als het nog vochtig is.
Breiwerk kun je beter niet strijken. Wil je dit toch, beweeg je strijkijzer dan niet over de stof, dan trek je de vorm uit het breiwerk. Zet het strijkijzer op een gedeelte van het kledingstuk, haal het weg en zet het weer op een ander gedeelte.
Kragen, manchetten, zomen en andere dubbele stoffen kun je het beste eerst aan de binnenkant strijken. Met een extra stoomstoot worden ze goed glad.
Sommige strijkplanken hebben een speciaal 'mouwdeel' waar je een mouw omheen kunt doen om deze te strijken. Je kunt zo'n 'ministrijkplankje' ook los kopen. Heb je zoiets niet in huis, dan kun je bijvoorbeeld een handdoek oprollen en die in de mouw stoppen.
Voor plooien strijken kun je de plooi voorzichtig vastzetten met een paperclip. Begin vervolgens aan de onderkant met strijken en strijk de plooi van binnen naar buiten.