Strijken zonder temperatuur in te stellen

Meer strijkijzers thermostaatloos

Waar een paar jaar geleden alleen Philips een strijkijzer zonder thermostaat verkocht, de OptimalTemp, lijkt het nu de standaard te zijn geworden. Andere merken als Tefal en Bosch zijn Philips gevolgd en brengen meerdere thermostaatloze ijzers op de markt. Bij de testupdate van december waren vrijwel alle nieuw geteste modellen thermostaatloos. Nu hoef je bij de helft van de in 2020 geteste strijkijzers en stoomgeneratoren geen temperatuur meer in te stellen.

Glad op één temperatuur

Met deze apparaten strijk je elke stof met dezelfde temperatuur. Je hoeft zo niet meer te letten op de temperatuurinstelling voor het soort stof dat je wilt strijken. Het is ook niet meer nodig om de was vooraf te sorteren op strijkstand.

'Altijd op de perfecte temperatuur' lijkt te suggereren dan het strijkijzer de temperatuur aanpast op het kledingstuk. Dat is niet zo. Het strijkijzer strijkt gewoon altijd op dezelfde temperatuur.

Enkele jaren geleden had de OptimalTemp van Philips problemen om de zwaardere stoffen kreukvrij te krijgen. 'Veilig' betekende in dit geval waarschijnlijk niet warm genoeg. De strijkresultaten van de huidige modellen doen zeker niet onder voor de apparaten mét temperatuurinstelling. Zolang het apparaat maar voldoende stoomt en druk kan uitoefenen op de stof, blijkt een hoge contacttemperatuur niet noodzakelijk.

Kijk voor de testresultaten van de nieuwste strijkijzers en stoomgeneratoren in de vergelijker. Of zie in één oogopslag wat het beste strijkijzer en de beste stoomgenerator is.