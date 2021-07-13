Stoomstrijkijzer kopen: waar let je op?

Stoomstrijkijzer

Een stoomstrijkijzer is een klassieke strijkbout die stoomt.

Kies voor een stoomstrijkijzer als je niet heel veel achter elkaar strijkt, je budget beperkt is, of als je weinig opbergruimte hebt. Het is het meest gekochte strijkijzer.

Stoomgenerator

Een stoomgenerator is een strijkijzer met een losse watertank. Die zit aan het strijkijzer vast via een stoomsnoer.

Kies voor een stoomgenerator als je veel en vaak strijkt en hardnekkige kreukels te lijf gaat. Door de grotere watertank hoef je minder vaak water bij te vullen. Ook stoomt hij krachtiger. En omdat je een losse watertank hebt, is het strijkijzer lichter. Dat strijkt extra prettig. Een goed apparaat kost minstens €100.

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Verschillen tussen stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren.