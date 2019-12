Stoomstrijkijzer kopen: waar let je op?

Goede vorm strijkzool

Een strijkzool heeft een goede vorm als hij flink breed is en een spitse, platte punt heeft. Met een brede zool strijk je in één beweging een groot stuk stof. Met een spitse, platte punt kun je goed tussen knoopjes en in hoekjes strijken. Soms is de achterkant van de zool afgerond, waardoor je zowel naar voren als naar achteren kunt strijken.

Materiaal van de strijkzool

Om de zool glad, krasbestendig en warmtegeleidend te maken, wordt een metaal gebruikt, eventueel met een coating. Coatings kunnen erg verschillen in gladheid en krasbestendigheid. ‘Emaille’ is over het algemeen glad en krasbestendig. Inox/RVS is niet krasbestendig en glijdt minder goed. De termen die fabrikanten gebruiken zeggen vaak weinig. Ook kan de aanduiding 'keramiek' betekenen dat er slechts een keramische coating is gebruikt.

