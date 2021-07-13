Stoomstrijkijzer kopen: waar let je op?

Ben je op zoek naar een nieuw stoomstrijkijzer? Of ben je benieuwd of een stoomgenerator misschien wat voor je is? Met onze tips weet je waar je op moet letten.
Wil je weten welk strijkijzer het beste bij je past? Beantwoord een paar vragen in onze keuzehulp. Zo kun je een strijkijzer kopen dat aan je wensen voldoet.
Waar kun je allemaal op letten als je een strijkijzer koopt? Bekijk de video voor onze kooptips.
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Een stoomstrijkijzer is een klassieke strijkbout die stoomt.
Kies voor een stoomstrijkijzer als je niet heel veel achter elkaar strijkt, je budget beperkt is, of als je weinig opbergruimte hebt. Het is het meest gekochte strijkijzer.
Een stoomgenerator is een strijkijzer met een losse watertank. Die zit aan het strijkijzer vast via een stoomsnoer.
Kies voor een stoomgenerator als je veel en vaak strijkt en hardnekkige kreukels te lijf gaat. Door de grotere watertank hoef je minder vaak water bij te vullen. Ook stoomt hij krachtiger. En omdat je een losse watertank hebt, is het strijkijzer lichter. Dat strijkt extra prettig. Een goed apparaat kost minstens €100.
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Verschillen tussen stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren.
Als je strijkt met stoom haal je een beter strijkresultaat. De hoeveelheid stoom meten we in grammen per minuut (g/min). Stoomgeneratoren produceren meer stoom (gemiddeld 100 g/min) dan stoomstrijkijzers (gemiddeld 35 g/min) en strijken iets beter glad.
Voor het beste strijkresultaat strijk je eerst mét en daarna zónder stoom. Het is daarom handig als je de stoomtoevoer kunt regelen.
Sommige apparaten hebben extra functies om hardnekkige plooien te lijf te gaan, zoals een sproeifunctie of een stoomknop voor een extra stoomstoot.
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Strijkijzers die goed gladstrijken (alleen voor leden)
Hoe groter de tank, hoe meer je in 1 keer kunt strijken. Een goede watertank vul je eenvoudig bij. En het is prettig als je het waterniveau makkelijk kunt zien.
Strijkijzers hebben een kleine watertank onder het handvat van zo’n 0,3 liter. Dus even groot als een blikje fris.
Stoomgeneratoren hebben een losse watertank van ongeveer 1,5 liter of meer. Daardoor zijn ze wel zwaarder en nemen ze meer (berg)ruimte in.
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Stoomgeneratoren met een grote watertank
De watertank van een stoomstrijkijzer vul je via een opening achter een klepje. In de test kijken we of dat klepje makkelijk opengaat en hoe groot de vulopening is.
Bij stoomstrijkijzers zit de tank vast ingebouwd en kun je deze niet loshalen. Bij stoomgeneratoren kun je de tank meestal wel loshalen. Zo vul je de tank makkelijk bij onder de kraan.
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Stoomgeneratoren met een verwijderbare watertank
Een strijkzool met krassen strijkt minder goed glad. Met een krasbestendige strijkzool heb je langer plezier van je strijkijzer.
Om de zool glad, krasbestendig en warmtegeleidend te maken, wordt metaal gebruikt, vaak met een extra toplaag (coating). Coatings kunnen erg verschillen in gladheid en krasbestendigheid. ‘Emaille’ is over het algemeen glad en krasbestendig. Inox/RVS is niet krasbestendig en glijdt minder goed. De termen die fabrikanten gebruiken, zeggen vaak weinig. Daarom testen wij of de strijkzool krasbestendig is.
Een strijkzool heeft een goede vorm als hij flink breed is en een spitse, platte punt heeft. Met een brede zool strijk je in 1 beweging een groot stuk stof. Met een spitse, platte punt kun je goed strijken tussen knoopjes en in hoekjes. Soms is de achterkant van de zool afgerond, waardoor je zowel naar voren als naar achteren kunt strijken.
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Strijkijzers met een krasbestendige zool (alleen voor leden)
Naast een handige watertank en ontkalkopties, zijn er nog een paar kenmerken waar je op kunt letten.
Bij een standaard strijkijzer kun je de thermostaat instellen op de juiste stand uit het wasvoorschrift (*, **, ***, max). Steeds meer strijkijzers hebben geen thermostaat. Ze strijken op 1 'veilige' temperatuur. Je hoeft dus geen was te sorteren en geen temperatuur in te stellen.
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Strijkijzers met automatische temperatuurinstelling
Strijkijzers met een draaiknop voor de temperatuur
Sommige strijkijzers schakelen vanzelf uit als je ze een bepaalde tijd niet gebruikt. Bijvoorbeeld als het ijzer op de achterkant staat, na 8 minuten of als de zool naar beneden staat (na 30 seconden).
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Strijkijzers die automatisch uitschakelen
Het snoer moet lang genoeg en flexibel zijn. Het moet in verschillende richtingen kunnen bewegen vanuit het ijzer (tuimelsnoer). Hoe langer het snoer, hoe groter de bewegingsvrijheid als je strijkt.
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Strijkijzers met een lang snoer
Kies een strijkijzer met een zo laag mogelijk gewicht. Zeker als je lang achter elkaar doorstrijkt, ga je het gewicht van de strijkbout voelen. De lichtste ijzers vind je bij stoomgeneratoren, omdat de tank daar los staat van het strijkijzer. Bij stoomstrijkijzers is de tank ingebouwd. Die zijn daardoor gemiddeld zwaarder.
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Lichtgewicht strijkijzers (<1 kg)
Er zijn verschillende manieren om het apparaat gemakkelijk op te bergen. Zo zijn er compartimenten, haakjes of strips voor het snoer of de stoomslang. Bij sommige stoomgeneratoren kun je het ijzer op de basis vastzetten, waardoor je het geheel aan de handgreep verplaatst.
Van alle verkochte strijksystemen is ongeveer 70% een traditioneel stoomstrijkijzer. Stoomgeneratoren maken zo’n 20% van de markt uit. De overige 10% zijn reisstrijkijzers en strijkijzers zonder stoom.
Philips en Tefal hebben samen het grootste deel van de markt in handen. Braun verkoopt veel minder strijkijzers. Andere merken hebben een heel klein marktaandeel.
Met een kledingstomer stoom je hangende kleding glad. En je kunt er stoffen mee opfrissen. Dat is handig bij lastig wasbare stoffen. Zoals gordijnen, vloerkleden, kussens en knuffels.
Kledingstomers strijken minder goed glad dan strijkijzers en stoomgeneratoren.
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Kledingstomers (alleen voor leden)
Met onze test zie je meteen welke stoomstrijkijzers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.