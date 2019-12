Een strijkijzer of generator werkt het best met stoom. Waarom heb je stoom nodig om sneller en makkelijker te strijken?

Strijken met stoom

In gekreukte stof liggen de vezels niet meer keurig recht. Door te strijken worden de lange 'polymeerketens' in de vezels van de stof losgemaakt en opnieuw geordend.

Als de moleculen in de stof heet zijn, kan het gewicht van het strijkijzer de vezels uitrekken. Bij zwaardere stoffen zoals katoen of linnen is het moeilijker om de verbindingen tussen de moleculen los te maken. Vezels komen gemakkelijker los met wat warmte en vocht. Stoom kan het strijken dan makkelijker maken.

Wanneer de vezels weer afkoelen en drogen, behouden ze de uitgerekte vorm. Om mooi glad te blijven, moet het wasgoed dus goed droog zijn. Het is handig als je de stoomtoevoer kunt instellen, zodat je eerst mét stoom en daarna zonder kunt strijken totdat de stof droog is. Kies een strijkijzer met regelbare stoomtoevoer of lees meer strijktips.

Stoomkamer

Stoom ontstaat door een samenspel van water en warmte in de stoomkamer van het apparaat. Bij strijkijzers zit de stoomkamer vlak boven de strijkzool. Als de strijkzool (of het plaatje eronder) goed opgewarmd is, verdampt het water uit het reservoir tot stoom.

Stoomgeneratoren maken stoom aan in de boiler bij de watertank. Het apparaat pompt de stoom door de stoomslang naar het ijzer. Tussenvarianten pompen het water door de slang, de stoom ontstaat als het water bij het ijzer komt.

Stoomhoeveelheid en stoomdruk

Fabrikanten geven bij de productinformatie de hoeveelheid stoom of stoomafgifte aan in grammen per minuut. Vaak geven ze de waarde van de normale, continue stoomtoevoer en die van een stoomstoot.

Het apparaat stoot de stoom met een bepaalde kracht uit het ijzer in het textiel. Deze stoomdruk wordt bij stoomgeneratoren aangegeven in bar. Tussenvarianten bouwen geen stoomdruk op in de tank., maar in het ijzer. Dan spreken we over pompdruk.

Vergelijk strijkijzers op stoomhoeveelheid of testresultaten voor stoomproductie.

Te veel stoom

Er zit een grens aan de hoeveelheid benodigde stoom. Als een te grote hoeveelheid stoom condenseert, wordt het wasgoed of de strijkplank te nat. Als je te veel stoom vraagt, maar het ijzer niet heet genoeg is, lekt het strijkijzer.

