Makkelijker strijken met stoom

Een strijkbout rekt de vezels in de stof uit en maakt ze netjes recht. Bij zwaardere stoffen zoals katoen of linnen is dat moeilijker. Met wat warmte en vocht komen vezels beter los. Stoom kan het strijken daardoor makkelijker maken.

Wanneer de vezels weer afkoelen en drogen, behouden ze de uitgerekte vorm. Om mooi glad te blijven, moet het wasgoed dus goed droog zijn. Het is handig als je de stoomtoevoer kunt instellen. Strijk eerst mét stoom en daarna zonder stoom totdat de stof droog is. Kies een strijkijzer met regelbare stoomtoevoer of lees meer strijktips.

Stoomhoeveelheid en stoomdruk

Fabrikanten geven bij de productinformatie de hoeveelheid stoom of stoomafgifte aan in grammen per minuut. Vaak geven ze de waarde van de normale, continue stoomtoevoer en die van een stoomstoot.

Het apparaat blaast de stoom met een bepaalde kracht vanuit het ijzer in het textiel. Deze stoomdruk wordt bij stoomgeneratoren aangegeven in bar. Bij stoomgeneratoren die de druk in het ijzer zelf opbouwen, spreken we over pompdruk.

Vergelijk strijkijzers met extra veel stoom

Te veel stoom

Er zit een grens aan hoeveel stoom je nodig hebt. Verandert een te grote hoeveelheid stoom weer in water, dan worden het wasgoed en de strijkplank te nat. Als je te veel stoom vraagt, maar het ijzer niet heet genoeg is, kan het strijkijzer gaan lekken.

Zo werkt een stoomstrijkijzer of stoomgenerator

Stoom ontstaat door een samenspel van water en warmte in de stoomkamer van het apparaat. Bij stoomstrijkijzers zit de stoomkamer vlak boven de strijkzool. Als de strijkzool goed opgewarmd is, verdampt het water uit het reservoir tot stoom.

Stoomgeneratoren maken stoom aan in de boiler bij de watertank. Het apparaat pompt de stoom door de stoomslang naar het ijzer. Sommige generatoren pompen in plaats van stoom, water door de slang. De stoom ontstaat dan pas als het ijzer het water opwarmt.