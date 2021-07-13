Stoomstrijkijzer ontkalken en schoonmaken

Kalkaanslag in het stoomstrijkijzer

Kalkafzetting ontstaat wanneer je kalkhoudend water verhit. Kalkdeeltjes lossen moeilijker op bij hoge temperaturen. Hoe harder het water, hoe meer kalkaanslag. Kalk kan allerlei problemen met je strijkijzer geven. Gelukkig hebben alle stoomstrijkijzers een systeem dat kalkafzetting tegengaat. Dat vertraagt de afzetting van kalk.

Kalkaanslag voorkomen

Kalkaanslag voorkomen is beter dan achteraf ontkalken. Meer dan de helft van de gebruikers komt pas in actie als hun strijkijzer minder goed stoomt, lekt of andere gebreken vertoont. Soms is het dan te laat.

Spoel het strijkijzer daarom na elke 10 strijkbeurten even door met kraanwater. Het beste is om na elke strijkbeurt de watertank te legen. Is het leidingwater erg hard? Dan kun je het kraanwater mengen met gedestilleerd water. Voor het legen en vullen van de watertank is het handig als je de tank kunt verwijderen. Dat kan alleen bij (de meeste) stoomgeneratoren. Bekijk stoomgeneratoren met verwijderbare watertank.

Hoe vaak moet ik een stoomstrijkijzer ontkalken?

In de handleiding van de strijkbout staat hoe vaak je hem moet ontkalken. Meestal is dat 1 keer per maand. Stoomgeneratoren geven vaak aan wanneer het tijd is voor onderhoud. Wat je moet doen, hangt af van de antikalkmethode van het apparaat. Volg de beschrijving in de handleiding.

Zo ontkalk je een stoomstrijkijzer

Vul het waterreservoir. Warm het strijkijzer op. Stoom het strijkijzer leeg boven een wasbak zodat kalkdeeltjes meekomen.

Daarnaast zijn er verschillende andere antikalkmethodes.

Ontkalkingsknop

De helft van de mensen met een stoomstrijkijzer of stoomgenerator ontkalkt met de speciale reinigingsknop. Deze wordt ook wel 'Calc-Clean', 'De-Calc' of 'zelfreiniging' genoemd. Druk deze knop in en schud kalk en vuil boven de gootsteen uit de gaatjes in de strijkzool.

Thermische schok

Ontkalken via een ontkalkingsknop gaat meestal met een thermische schok. Hiermee schud je de kalkdeeltjes in de zool los. De strijkzool warmt op, terwijl het water in het reservoir koud blijft. Als je het mechanisme activeert, stroomt koud water door de gaatjes van de warme zool. Door het temperatuurverschil brokkelt de kalk af.

Hierna kun je het stoomstrijkijzer gewoon gebruiken, maar er is wel kans dat er losse kalkdeeltjes op je strijkgoed terecht komen. Strijk daarom eerst even een oude lap om de deeltjes kwijt te raken. Strijk vooral niet over de losse kalkdeeltjes heen, maar schud ze van je wasgoed.

Antikalkstaafje

Een antikalkstaafje trekt kalkdeeltjes uit het water aan. Je moet het regelmatig omspoelen of in een kopje azijn of citroensap zetten. In de handleiding van het strijkijzer staat hoe vaak.

Antikalkpatroon

Sommige stoomgeneratoren gebruiken speciale patronen om kalkvorming te voorkomen. Deze heten ook wel cassettes of cartridges. Door de chemische werking verzachten ze het leidingwater. Het apparaat geeft aan wanneer de patronen zijn uitgewerkt en je ze moet vervangen. De prijzen van deze patronen verschillen: van een paar euro tot wel €30 per jaar. Minder dan 10% van de strijkijzers heeft een cassette of cartridge.

Vieze strijkzool: wat moet je doen?

Na verloop van tijd kan de strijkzool vies worden. Hierdoor strijkt het ijzer minder goed. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

Water gebruiken met te veel kalk.

Strijkwater of andere middelen gebruiken.

Kalk in de stoomgaatjes.

Verbrande textieldeeltjes in de stoomgaatjes.

Losgekomen deeltjes van de opdruk van het wasgoed.

Regelmatig onderhouden/ontkalken zoals hierboven beschreven, kan een hoop voorkomen en verhelpen.

Strijkzool schoonmaken

De strijkzool kun je schoonmaken met een vochtige doek of zacht sponsje. Gebruik nooit schuurmiddelen op de strijkzool. Ook kun je met veel stoom over een dikke, oude lap strijken, om zo de troep uit de gaatjes en van de zool te strijken. Er zijn speciale schoonmaaksticks te koop waarmee je hardnekkig vuil van de strijkzool poetst.

Een beschadigde zool strijkt minder goed. Strijk daarom niet over knopen, ritsen of metalen onderdelen. Zet een strijkbout ook niet met de zool naar beneden op een metalen of ruwe ondergrond.

Bekijk strijkijzers met een krasbestendige zool (alleen voor leden).