Problemen met je strijkijzer

Strijkijzer lekt

Kijk of het strijkijzer warm genoeg is. Stel de temperatuur eventueel hoger in voor stoom.

Gebruik je te vaak een stoomstoot? Dan kan het strijkijzer niet genoeg druk opbouwen om stoom te maken. Wacht dan even.

Is het apparaat verkalkt? Dan moet je het strijkijzer ontkalken.

Kalk op het wasgoed

Als er kalkdeeltjes uit de zool op het wasgoed komen, is het tijd voor ontkalken en schoonmaken. Hierdoor gaat je strijkijzer weer beter stomen en strijken. Strijk niet over de kalkdeeltjes heen, maar haal ze eerst van het wasgoed.

Bruine druppels uit het strijkijzer

Komen er bruine druppels uit het strijkijzer die vieze vlekken op het wasgoed maken? Dat kan verschillende oorzaken hebben.

De gaten van de zool kunnen verstopt zijn met verbrande textielvezels. Maak de strijkzool schoon en controleer of de temperatuur niet te hoog staat.

Geparfumeerd water of geurwater kan ook bruine vlekken veroorzaken. Spoel de watertank schoon, vul de tank met kraanwater en ontkalk het strijkijzer.

Ook door ontkalken kunnen bruine druppels ontstaan. Dit komt door restwater van het ontkalkingsproces. Strijk een aantal keer zonder stroom over een oude lap om de bruine druppels kwijt te raken.

Strijkijzer stoomt niet

Check de volgende dingen:

Zit er voldoende water in het reservoir?

Is het strijkijzer warm genoeg?

Is het strijkijzer verkalkt? Dan is het tijd voor ontkalken en schoonmaken.

Vieze strijkzool

De zool van een strijkijzer kan vies worden door kalk, strijkwater, verbrande textieldeeltjes of een opdruk van het wasgoed. Goed onderhoud en regelmatig ontkalken kan een hoop voorkomen en verhelpen. Zo kun je de strijkzool schoonmaken.

Druppels onder de strijkplank

Als je veel stoom gebruikt, kan het condenseren in de strijkplank. Hierdoor drupt het onder de strijkplank of wordt je wasgoed te nat. Dit kun je voorkomen met een goed doorlaatbare strijkplank met een gewatteerde beschermhoes. Laat ook voldoende tijd tussen de stoomstoten, zodat wasgoed en de strijkplank tussentijds kunnen drogen. Strijk met de juiste hoeveelheid stoom.