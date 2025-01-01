Welk strijkijzer geeft het beste strijkresultaat, is handig in gebruik en heeft een lange levensduur? Wij zochten het uit. Met onze grondige test van stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren kies jij het beste strijkijzer.
Onze onderzoekers testen elk stoomstrijkijzer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.
Met onze test zie je in één oogopslag welke stoomstrijkijzers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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In onze strijkijzertest testen experts stoomgeneratoren en stoomstrijkijzers steeds op dezelfde manier. Met onze tests vergelijk je strijkbouten eerlijk op gladstrijken, levensduur, gebruiksgemak en stoomproductie. Lees meer over hoe wij stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren testen.
We testen hoe goed strijkijzers kreukels gladstrijken in verschillende stoffen. Een machine kreukt de stoffen steeds op dezelfde manier. Daarna strijkt een speciale strijkrobot de stof. Experts beoordelen het resultaat. In onze vergelijker zie je welke strijkijzers goed gladstrijken.
Nieuwe strijkijzers geven vaak veel stoom, maar dat blijft niet altijd zo. In onze test laten we strijkijzers 252 uur achter elkaar stomen. Dat is vergelijkbaar met 5 jaar wekelijks gebruik. Alleen de beste strijkijzers geven aan het eind nog steeds veel stoom. Bij de slechtste zijn de stoomkanalen dan helemaal verstopt. Als lid zie je in onze vergelijker welke strijkijzers goed scoren op levensduur.
Ontkalken is belangrijk voor de levensduur van een strijkijzer. Als je het strijkijzer regelmatig ontkalkt, blijft het beter stomen en gaat het langer mee. We testen daarom hoe makkelijk je het strijkijzer kunt schoonmaken en ontkalken. Zo weet je welk strijkijzer eenvoudig te onderhouden is. En dan blijft het langer goed werken.
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Directeur Consumentenbond
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