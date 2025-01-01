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Professioneel getest!

Het beste strijkijzer voor jou, door ons getest

Welk strijkijzer geeft het beste strijkresultaat, is handig in gebruik en heeft een lange levensduur? Wij zochten het uit. Met onze grondige test van stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren kies jij het beste strijkijzer.

Wij hebben stoomstrijkijzers voor je getest

Laatste update van de test: 12 maart 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elk stoomstrijkijzer uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk de video.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke stoomstrijkijzers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

In onze strijkijzertest testen experts stoomgeneratoren en stoomstrijkijzers steeds op dezelfde manier. Met onze tests vergelijk je strijkbouten eerlijk op gladstrijken, levensduur, gebruiksgemak en stoomproductie. Lees meer over hoe wij stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren testen.

  • Strijkijzer-generator highlight 1 - gladgestreken

    1. Beste strijkijzer voor gladstrijken

    We testen hoe goed strijkijzers kreukels gladstrijken in verschillende stoffen. Een machine kreukt de stoffen steeds op dezelfde manier. Daarna strijkt een speciale strijkrobot de stof. Experts beoordelen het resultaat. In onze vergelijker zie je welke strijkijzers goed gladstrijken.

  • Stoom 5

    2. Strijken met stoom

    Nieuwe strijkijzers geven vaak veel stoom, maar dat blijft niet altijd zo. In onze test laten we strijkijzers 252 uur achter elkaar stomen. Dat is vergelijkbaar met 5 jaar wekelijks gebruik. Alleen de beste strijkijzers geven aan het eind nog steeds veel stoom. Bij de slechtste zijn de stoomkanalen dan helemaal verstopt. Als lid zie je in onze vergelijker welke strijkijzers goed scoren op levensduur.

  • Strijkijzers ontkalken met ontkalkknop 200x200

    3. Strijkijzer ontkalken

    Ontkalken is belangrijk voor de levensduur van een strijkijzer. Als je het strijkijzer regelmatig ontkalkt, blijft het beter stomen en gaat het langer mee. We testen daarom hoe makkelijk je het strijkijzer kunt schoonmaken en ontkalken. Zo weet je welk strijkijzer eenvoudig te onderhouden is. En dan blijft het langer goed werken.

Wil je weten wat het beste strijkijzer is? Of ben je benieuwd naar de verschillen tussen stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren?
Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van stoomstrijkijzers en alle andere producten die we testen.

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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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