Een stoomgenerator is een strijkijzer met een losse watertank. Handig voor als je veel strijkt en daarbij hardnekkige kreukels te lijf moet gaan. Wat is de beste stoomgenerator? Wij testen stoomgeneratoren al jaren en helpen je kiezen. Zo vind jij een stoomgenerator die precies voldoet aan je wensen.
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Met onze test zie je in één oogopslag welke stoomgenerators goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Wij testen stoomgeneratoren streng en grondig op hoe glad ze strijken, levensduur, hoeveelheid stoom, gebruiksgemak en krasbestendigheid. Lees meer over hoe wij stoomgeneratoren testen.
Dankzij de hoge stoomproductie zijn stoomgeneratoren vaak beter in het gladstrijken van zware stoffen zoals spijkerbroeken. Wij testen dit met identiek gekreukte stoffen en een strijkrobot. Experts beoordelen hoe kreukvrij het resultaat is. Als lid zie je welke stoomgeneratoren hier echt in uitblinken.
Stoomgeneratoren geven veel meer stoom dan stoomstrijkijzers. Daardoor strijken ze beter glad. In onze test meten we hoe krachtig die stoom blijft, ook na langere tijd. Zo weet je van welke generatoren je een lange levensduur mag verwachten. De beste modellen strijken zelfs na jaren hardnekkige kreukels nog glad. Minder goede modellen verliezen dat voordeel na verloop van tijd.
Een stoomgenerator heeft een grote watertank en een licht strijkijzer, maar is ook groter en zwaarder om op te bergen dan een stoomstrijkijzer. Wij beoordelen het gebruiksgemak op verschillende gebieden. We letten op hanteerbaarheid, opbergen en schoonmaken. We kijken ook naar vullen en legen van de watertank en de bediening van de knoppen. Zo zie je welk model prettig in gebruik is. Belangrijk als je veel strijkt.
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