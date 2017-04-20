Stoomstrijkijzer kopen

Bij een stoomstrijkijzer wordt de stoom opgebouwd in het ijzer zelf. Het water zit in het ijzer en het water wordt vlak boven de strijkzool verwarmd.

Kies voor een stoomstrijkijzer als je niet veel strijkt, als je budget beperkt is of als je weinig opbergruimte hebt.

Voordelen

Voordelig geprijsd.

Warmt snel op.

Compact.

Nadelen

Strijkt minder effectief omdat het minder krachtig stoomt.

Zwaarder ijzer om over de stof te bewegen.

Kleinere watertank, moet eerder worden bijgevuld.

Stoomgenerator kopen

Een stoomgenerator is een strijkijzer met een losse watertank. In die tank wordt het water verwarmd. De tank is aan het strijkijzer verbonden met een stoomsnoer.

Kies voor een stoomgenerator als je veel strijkt en de kreukels vaak hardnekkig zijn. Door de grotere watertank hoef je minder vaak water bij te vullen. Er komt ook meer stoom uit het strijkijzer. Je koopt een stoomgenerator vanaf €100.

Voordelen

Strijkt effectiever kreukels glad.

Grotere watertank, minder vaak bijvullen.

Lichter ijzer om over de stof te bewegen.

Nadelen

Duurder.

Zwaar, groot en lastig te verplaatsen en op te bergen.

Mogelijk te zwaar en groot voor een normale strijkplank.

Langere opwarmtijd.

Lawaaiiger.

Verschillen stoomgenerator en stoomstrijkijzer

Stoom

Stoomstrijkijzers stomen doorlopend. Stoom ontstaat in het ijzer doordat het opgewarmde water verdampt bij de zool. Daarnaast hebben de meeste apparaten een functie om nog een extra stoot stoom te geven voor hardnekkige kreukels.

Stoomgeneratoren maken stoom in de externe boiler zodra er voldoende druk is opgebouwd. Als je op de knop drukt, gaat de stoom via de stoomslang naar het ijzer en zo op het strijkgoed. Dit heet stoomdruk. Bij sommige generatoren warmt het water in het strijkijzer op. Dat noemen we pompdruk.

Stoomgeneratoren produceren meer stoom dan stoomstrijkijzers. Stoomgeneratoren halen gemiddeld zo’n 100 g/min, tegenover 35 g/min bij stoomstrijkijzers. Hierdoor strijken stoomgeneratoren iets effectiever glad. Maar er zijn ook strijkijzers die prima gladstrijken.

Lees meer over strijken met stoom.

Watertank

De watertank van een strijkijzer is zo’n 0,3 liter. Die van een stoomgenerator is gemiddeld 5 keer groter: ongeveer 1,5 liter of groter. Je kunt daarmee dus meer wasgoed in 1 keer strijken.

Lees meer over een handig waterreservoir.

Grootte en gewicht

Door de grote, losse watertank berg je een stoomgenerator minder makkelijk op dan een stoomstrijkijzer. En het totale apparaat is ook veel zwaarder dan een stoomstrijkijzer. Een lege stoomgenerator weegt gemiddeld zo’n 3,7 kg. Een stoomstrijkijzer slechts 1,4 kg. Met een volle watertank weegt een stoomgenerator al gauw 5,5 kg, een vol stoomstrijkijzer 1,7 kg. Bij zware stoomgeneratoren heb je een extra stevige strijkplank nodig.

Gewicht strijkijzer

Bij een stoomgenerator staat de watertank los van het strijkijzer. Daardoor is het strijkijzer zelf juist lichter van gewicht (gemiddeld 1 kg) dan een stoomstrijkijzer. Een gevuld stoomstrijkijzer weegt gemiddeld 1,7 kg. Een lichter apparaat is minder belastend tijdens het strijken. Dat is prettig wanneer je veel was achter elkaar strijkt.

Stoomstrijkijzer Strijkijzer van een stoomgenerator

Snelheid

Een stoomgenerator stoomt krachtiger en strijkt daardoor sneller de kreukels glad. Je moet wel langer wachten totdat al het water is opgewarmd en het apparaat strijkklaar is. Het kost een stoomgenerator al gauw 2 minuten om stoom te maken. Terwijl een strijkijzer binnen 50 seconden klaar is. Bekijk strijkijzers die snel warm zijn (<1 min.).

Prijs

Stoomstrijkijzers zijn een stuk goedkoper dan stoomgeneratoren. Een goed stoomstrijkijzer kost zo’n €50. Een goede stoomgenerator kost al gauw meer dan €100.

Bekijk alle actuele prijzen van stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren.