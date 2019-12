Om je wasgoed kreukvrij te krijgen, kun je een stoomstrijkijzer of een stoomgenerator gebruiken. Wat zijn de verschillen en wat zijn de voor- en nadelen van deze typen? Ontdek welk apparaat het meest geschikt is voor jouw huishouden.

Stoomstrijkijzer

Bij een stoomstrijkijzer wordt de stoom opgebouwd in het ijzer zelf. Het water zit in het ijzer en de boiler die het water verwarmt zit boven de zool.

Kies voor een stoomstrijkijzer als je niet heel veel strijkt, als je budget beperkt is of als je weinig opbergruimte hebt.

Voordelen Nadelen Voordeliger geprijsd

Warmt snel op

Compacter Strijkt minder effectief omdat het minder krachtig stoomt

Zwaarder ijzer om over de stof te bewegen

Kleinere watertank, moet eerder worden bijgevuld

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke strijkijzers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste strijkijzers

Stoomgenerator

Een stoomgenerator is een strijkijzer met een externe watertank. In die tank wordt het water verwarmd. De tank is aan het strijkijzer verbonden met een stoomsnoer.

Kies voor een stoomgenerator als je veel strijkt en de kreukels vaak hardnekkig zijn. Doordat hij een grotere watertank heeft hoef je minder vaak water bij te vullen. Ook stoomt hij krachtiger. Wel kost een generator kost al gauw €200.

Voordelen Nadelen Strijkt effectiever kreukels glad

Grotere watertank, bijvullen minder snel nodig

Lichter ijzer om over de stof te bewegen Duurder

Zwaar, groot en lastig te verplaatsen en op te bergen

Mogelijk te zwaar en groot voor een normale strijkplank

Duurt langer voordat hij warm is

Lawaaiiger

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke stoomgeneratoren goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste stoomgenerator

Stoomstrijkijzer met externe watertank

Sommige apparaten zitten tussen een stoomstrijkijzer en een stoomgenerator in. Het lijken stoomgeneratoren, maar het water wordt verwarmd in het ijzer in plaats van in de externe watertank. In feite is het een stoomstrijkijzer met een externe watertank. Door de slang gaat dus geen stoom, maar koud water. Wij scharen dit nieuwe type onder stoomgeneratoren. Ze kosten aanzienlijk minder dan de oorspronkelijke stoomgeneratoren.

Verschillende kenmerken stoomgenerator en stoomstrijkijzer

Stoom

Stoomstrijkijzers stomen doorlopend. Stoom ontstaat in het ijzer doordat het opgewarmde water verdampt bij de zool. Daarnaast hebben de meeste apparaten een functie om nog een extra stoot stoom te geven voor hardnekkige kreukels.

Stoomgeneratoren stomen in de externe boiler als er voldoende druk is opgebouwd. Als je op de knop drukt, gaat de stoom via de stoomslang naar het ijzer en zo op het strijkgoed. Stoomgeneratoren geven dit aan met stoomdruk, zo rond de 6 bar. Bij strijkijzers met een externe watertank spreken we over pompdruk.

Stoomgeneratoren produceren meer stoom dan stoomstrijkijzers. Stoomgeneratoren halen gemiddeld zo’n 100 g/min, tegenover 32 g/min bij stoomstrijkijzers. Hierdoor strijken stoomgeneratoren iets effectiever glad. Maar er zijn ook strijkijzers die prima gladstrijken.

Lees meer over strijken met stoom

Watertank

De watertank van een strijkijzer is zo’n 0,3 liter. Die van een stoomgenerator is gemiddeld 5 keer groter: ongeveer 1,5 liter. Je kunt daarmee dus meer wasgoed in 1 keer strijken.

Lees meer over een handig waterreservoir

Volume en gewicht

Omdat een stoomgenerator een grote, externe watertank heeft, is het apparaat minder makkelijk op te bergen. Ook weegt het aanzienlijk meer dan een stoomstrijkijzer. Een lege stoomgenerator weegt gemiddeld zo’n 4 kg, terwijl een strijkijzer slechts 1,4 kg weegt. Met een volle watertank weegt het geheel al gauw 5,5 kg tegenover de 1,7 kg van een vol stoomstrijkijzer.

Het losse ijzer van een stoomgenerator is met zo’n 1,1 kg juist lichter dan dat van een stoomstrijkijzer. Dit is minder belastend tijdens het strijken.

Vaak heb je voor een stoomgenerator een specifieke, stevige strijkplank nodig.

Snelheid

Een stoomgenerator stoomt krachtiger en strijkt daardoor sneller de kreukels glad. Je moet wel langer wachten totdat al het water is opgewarmd en het apparaat strijkklaar is. Het kost een stoomgenerator al gauw 2 minuten om stoom te maken, terwijl een strijkijzer binnen 50 seconden klaar is.

Lees meer over hoe je het beste kunt strijken

Prijs

Stoomstrijkijzers zijn een stuk voordeliger geprijsd dan stoomgeneratoren. Een goed stoomstrijkijzer kost zo’n €50, terwijl een goede stoomgenerator al gauw €200 kost. De tussenvarianten zijn aanzienlijk voordeliger geprijsd dan de gangbare stoomgeneratoren: maximaal €120.

Bekijk alle actuele prijzen van zowel stoomstrijkijzers als stoomgeneratoren

Lees ook: