icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Russell Hobbs stoomstrijkijzer

Welke Russell Hobbs stoomstrijkijzer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Russell Hobbs stoomstrijkijzers en vergelijk de Russell Hobbs stoomstrijkijzer met andere stoomstrijkijzers.
Laatste update van de test: 12 maart 2026

Keuzehulp

  • Russell Hobbs 26482-56 Light & Easy Brights
    Russell Hobbs26482-56 Light & Easy Brights
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Russell Hobbs 26470-56 Light & Easy
    Russell Hobbs26470-56 Light & Easy
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,24 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Russell Hobbs 23971-56 Supreme Steam Pro
    Russell Hobbs23971-56 Supreme Steam Pro
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,31 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Russell Hobbs 20630-56 Power Steam Ultra
    Russell Hobbs20630-56 Power Steam Ultra
    350 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Russell Hobbs Russell Hobbs 25090-56
    Russell HobbsRussell Hobbs 25090-56
    Stoomstrijkijzer|Normaal gewicht strijkijzer|0,35 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Russell Hobbs 23300-56 Supreme Steam Cordless
    Russell Hobbs23300-56 Supreme Steam Cordless
    0,3 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Russell Hobbs 24420-56
    Russell Hobbs24420-56
    1,3 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Russell Hobbs 24440-56
    Russell Hobbs24440-56
    1,3 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Stoomstrijkijzers per merk