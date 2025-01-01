icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rowenta stoomstrijkijzer

Welke Rowenta stoomstrijkijzer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Rowenta stoomstrijkijzers en vergelijk de Rowenta stoomstrijkijzer met andere stoomstrijkijzers.
Laatste update van de test: 12 maart 2026

Keuzehulp

  • Rowenta DX1550
    RowentaDX1550
    0,4 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Rowenta DW5320D1 Focus Excel
    RowentaDW5320D1 Focus Excel
    0,25 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Rowenta DW8210 Pro Master
    RowentaDW8210 Pro Master
    0,31 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Rowenta DE5010 Freemove
    RowentaDE5010 Freemove
    Stoomstrijkijzer|Lichtgewicht strijkijzer|0,25 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Rowenta DG7623
    RowentaDG7623
    Stoomgenerator|1,1 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Rowenta DG8622
    RowentaDG8622
    1,1 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Rowenta DG9248
    RowentaDG9248
    1,3 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Rowenta DG9222
    RowentaDG9222
    1,3 l
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Stoomstrijkijzers per merk