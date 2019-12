Tefal Freemove: eerste indruk

Else Meijer , Expert Woning & Huishouden Gepubliceerd op:29 november 2013

Eerste indruk|Met de Tefal Freemove FV9910 kun je strijken zonder dat het snoer in de weg zit. Ideaal, of toch niet?

Tefal Freemove: wat is het?

De Tefal Freemove is een stoomstrijkijzer zonder snoer. Je draait het ´EasyFix-systeem´ (een soort lijmklem) op de plank vast. Daarop klik je de basis. Het strijkijzer zet je in de basis, zodat dit opwarmt. Dit is een beetje te vergelijken met een draadloze, vaste telefoon. Die moet je ook steeds terugzetten in een houder om de batterij op te laden.

Opgewarmd

Als het strijkijzer is opgewarmd, kun je ongeveer 25 seconden strijken. Dan piept de basis en knippert er een rood lichtje, als teken dat je het ijzer weer moet opladen. Dit opladen duurt ongeveer 4 seconden. Om bij het strijken een continue stoomafgifte te krijgen, houd je constant de knop ingedrukt.

Vermogen

Het vermogen van dit strijkijzer is 2400W. Dit betekent dat het sneller de gewenste temperatuur bereikt dan een ijzer met een lager vermogen. De strijkzool van de Freemove 9910 is een Ultragliss zool met een keramische coating die krasvast is.

Turbostoomknop

Het strijkijzer is voorzien van een Turbostoomknop, waarmee je een extra stoomstoot kunt geven om een lastige kreukel uit het kledingstuk te krijgen. Ook kun je hiermee verticaal gladstomen. Daarbij is het de Freemove voorzien van een Sprayknop om wasgoed te bevochtigen, om erge kreukels makkelijker te kunnen verwijderen.

Zelfreinigen

In het reservoir zit een anti-kalkstaafje en elke maand moet je de zelfreinigingsfunctie gebruiken om het apparaat te onderhouden. Tenslotte beschikt het ijzer over een druppelstop.

Kreukels

Maar waar het allemaal om gaat bij de Tefal Freemove is natuurlijk het snoer dat niet aan het strijkijzer vast zit! Hierdoor zit het snoer niet in de weg tijdens het strijken, en kan het niet over je kleding heen gaan en daarmee weer nieuwe kreukels veroorzaken.

Tefal Freemove: review

Het strijken zonder een snoer dat in de weg zit is handig, maar heeft ook wat nadelen.

We probeerden dit strijkijzer uit op verschillende materialen en vergeleken het met een normaal strijkijzer.



De Freemove is heel gebruiksvriendelijk door de grote vulopening, prettige handgreep en de makkelijk te gebruiken basis. Het strijken ging met de Freemove net zo goed als met het normale stoomstrijkijzer, als je de knop tenminste ingedrukt houdt. Bij een grotere plank en grotere stukken strijkgoed is het handig dat er geen snoer aan het strijkijzer zit. Voor kleinere planken en kledingstukken heeft het niet veel toegevoegde waarde.

Voordelen

Je bent wat flexibeler en vrijer in je strijkbeweging;

Er is geen snoer dat over je kleding heen kan gaan en het weer kan kreuken;

De vulopening is groot, met een fijn klepje;

Duidelijk waterreservoir;

Er zit een fijn puntje aan de strijkzool;

Comfortable handgreep;

Makkelijk in de houder te plaatsen;

Na 4 seconden alweer opgeladen.

Nadelen