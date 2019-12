Consument heeft recht op nieuwe iPad

Een vrouw koopt in 2015 bij Apple een iPad Air 2 die al binnen 4 maanden geen of slecht contact meer maakt met een wifi-netwerk. Het lukt Apple niet om de problemen te verhelpen. Apple geeft haar een remanufactured iPad met daarin gebruikte onderdelen. De vrouw vindt dat ze recht heeft op een nieuw exemplaar en stapt naar de rechter.

Apple geeft aan een replacement iPad aan te hebben geboden van exact hetzelfde type. Zo’n exemplaar kan gebruikte onderdelen bevatten, maar dat hoeft niet. Volgens Apple zijn aan alle onderdelen uitvoerig getest en zijn de prestaties en betrouwbaarheid van een remanufactured iPad identiek aan die van een nieuw exemplaar.

Verschil tussen remanufactured en refurbished

Apple maakt onderscheid tussen remanufactured en refurbished. Remanufactured producten worden niet los verkocht op de site van Apple, maar zijn alleen vervanging van ondeugdelijke iPads. Refurbished producten zijn tweedehandsjes die voor een lagere prijs worden verkocht.

De kantonrechter gaat niet mee met het verhaal van Apple, zo blijkt uit het vonnis in de zaak. Omdat de vrouw een nieuwe iPad heeft gekocht, heeft ze ook recht op een nieuwe iPad als vervanging. Had ze een refurbished of replacement exemplaar gekocht dan had Apple deze wel mogen vervangen met een soortgelijk model.

In een soortgelijke zaak besliste de rechtbank vorig jaar al dat Apple geen refurbished iPhones ter vervanging van nieuwe exemplaren mag leveren. Bij de Consumentenbond krijgen we geregeld vragen over refurbished Apple-producten.

Meer lezen: