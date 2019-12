Lenovo dicht veiligheidslek in Tab- en Yoga-tablets

Welke tablets van Lenovo zijn veilig?

Door de reeks aan updates waar Lenovo nu mee komt, krijgen 26 tablets een fix tegen het BlueBorne-lek. Lenovo is laat met het aanbieden van zogenaamde patches om het BlueBorne-lek te dichten. Ze bestaan namelijk al enige tijd. Sommige fabrikanten bieden ze helemaal niet aan. Vooral bij Android-smartphones en tablets is een groot aandeel van de apparaten niet beveiligd.

Op de site van Lenovo staat een lijst met alle tablets waarvoor een update beschikbaar is of komt. In eerste instantie stond daar dat de Lenovo Tab 4 8 (TB-8504F) geen update zou krijgen. We hebben dit voorgelegd aan Lenovo en kregen als reactie dat deze tablet wel een update krijgt, maar dat de website nog niet was bijgewerkt. Inmiddels is de website bijgewerkt en staat bij de TB-8504F een verwachte update-datum van 31 juni.

Check jouw tablet

Heb je een van de andere tablets in de lijst? Controleer dan of die is bijgewerkt naar de nieuwste versie en installeer eventueel de update. Dat doe je zo: ga naar Instellingen > Over deze tablet > Systeem update.

Heb je een smartphone of tablet met Android? Check dan met de BlueBorne Vulnerability Scanner of jouw apparaat wel veilig is. Is je apparaat niet beveiligd tegen Blueborne? Zet bluetooth dan voor de zekerheid uit.

Wat is het BlueBorne-lek?

Met het BlueBorne-lek kunnen kwaadwillenden via bluetooth je apparaat aanvallen en mogelijk zelfs overnemen, zonder dat je daar erg in hebt. Bluetooth aan hebben is al voldoende. Het beveiligingsbureau dat het BlueBorne-lek in 2017 openbaarde, schatte toen in dat ongeveer 5,3 miljard apparaten risico liepen, waaronder smartphones, tablets, laptops, smart tv's en IOT (internet of things)-apparaten.

