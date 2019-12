Eerste indruk|De Wacom Bamboo Stylus fineline is een digitale pen voor je iPad. De pen is drukgevoelig en heeft een functie om de handpalm te negeren, waardoor schetsen natuurlijk zou aanvoelen volgens Wacom. Is dat ook zo?

Wacom Bamboo Stylus fineline: review

Conclusie

De Wacom Bamboo Stylus fineline is mooie pen die goed in de hand ligt. De pen is drukgevoelig en dat maakt het meer vergelijkbaar met schetsen en schrijven op papier. Het schetsen gaat helaas niet zo precies als de kleine penpunt je laat denken, maar na wat oefenen is het een prima pen om wat kleine schetsen mee te maken of opmerkingen bij een pdf te plaatsen.

De functie die de handpalm zou negeren viel tegen, net zo schrijven als met een normale pen (dus met je handpalm op het scherm) gaat niet goed. Bovendien zijn er nog maar weinig apps beschikbaar die de volledige functionaliteiten van pen ondersteunen. De bijbehorende app Bamboo Paper werkt prima, al zijn de opties wat beperkt als je niet bijbetaalt.

Stylus

Deze digitale pen (ook wel stylus genoemd) werkt in principe op de meeste tablets en telefoons met touchscreen. Maar alleen op de iPad werken de functies die deze pen speciaal maken, hij is namelijk drukgevoelig en bijbehorende apps beschikken over handpalmdetectie.

Met een druk op de knop maakt de pen via bluetooth verbinding met de iPad.

Drukgevoelig

Drukgevoelig wil zeggen dat de pen voelt hoe hard je erop drukt, resulterend in een dunnere of dikkere lijn (afhankelijk van de app). Dit werkt goed en maakt het schetsen meer realistisch, omdat bijvoorbeeld dit ook gebeurt als je een potlood gebruikt.

Dit is een vooruitgang, want veel teken-apps simuleren dit effect door bijvoorbeeld de lijn dikker te maken hoe langer die is, of om de aanzet wat dikker te maken. Maar dit geeft niet altijd het gewenste effect.

Met je handpalm op het scherm

Omdat een touchscreen reageert als je het aanraakt, kun je normaal gesproken niet je hand op het scherm leggen als je met een stylus tekent of schrijft.

Deze Wacom-pen probeert daar verandering in te brengen en claimt dat je door de ‘handpalmdetectie’ je hand op het scherm kunt laten rusten. Dat zou schrijven of schetsen ook een stuk natuurlijker laten voelen. Je hand zweeft immers ook niet als je op papier schrijft.

We hadden hoge verwachtingen door deze claim, maar die maakt hij helaas niet waar. Je kunt voorzichtig een klein stukje van je handpalm laten rusten op het scherm en dat werkt redelijk. Maar zodra een groter gedeelte van je handpalm of een stukje van je pink het scherm raakt gaat het mis. Dan tekent hij soms niet of komen de lijnen onder je hand te staan in plaats van onder de stylus.

Bamboo paper

Je kunt de pen gebruiken bij veel schets- en teken-apps, maar de drukgevoeligheid en de handpalmdetectie werken slechts in een paar apps. Wij probeerden deze functionaliteiten uit met de app 'Bamboo paper'. Het enige knopje op de pen, die je ook gebruikt om de bluetooth-verbinding tot stand te brengen, kun je binnen deze app zelf een functie toekennen.Je kunt onder andere kiezen uit ‘terug’ of de ‘gum’.

Het basispakket van deze bijbehorende app is gratis. Daarmee kun je tekenen en schrijven met een fineliner, een potlood en een dikke viltstift. Ook heb je standaard 36 kleuren.

Dit is wat beperkt, maar de website van Wacom meldt dat een aantal bekende schets- en pdf-apps de pen binnenkort ondersteunen. Op dit moment zijn er, naast Bamboo paper, alleen betaalde apps beschikbaar (van €4,49 tot €13,99). De pen zal binnenkort werken op verschillende apps van onder andere Adobe en Autodesk.

Ook worden diensten zoals een cloud-dienst aangekondigd, waarmee je eenvoudig bestanden zou kunnen delen en opslaan, maar die werken nog niet.

Het beste advies is daarom misschien wel afwachten.

Precisie en snelheid

Toen we de pen in de Bamboo paper app gebruikten viel het op hoe snel hij was. Er zit opvallend weinig vertraging tussen je beweging en de weergave op het scherm en dat werkt fijn.

De penpunt is vrij klein (1,9 mm) waardoor je vermoedt dat hij erg precies kan zijn. Maar als je een lijn tekent, valt het soms op dat de penpunt net naast het lijntje op het scherm zit. Als je hem loodrecht op de ipad houdt, werkt de pen het best. Maar dat is natuurlijk niet de fijnste manier van schrijven of tekenen.

Na wat oefening raak je meer aan de pen gewend en wordt het makkelijker om precies te zijn.

Voor degene die een Wacom tekentablet gewend zijn; tekenen met deze pen op een iPad is lang niet zo precies. De pen lijkt daarom wat minder geschikt om hele precieze tekeningen mee te maken. Het lijkt ons vooral handig voor een snel krabbeltje, een kleine schets of wat opmerkingen bij een bestand zoals een pdf.

Vormgeving

De Bamboo stylus fineline is mooi vormgegeven. Hij is goed afgewerkt en door de aluminium buitenkant oogt hij stevig. Hij ligt goed in de hand en het gewicht is prima; hij is wat zwaarder dan een normale pen maar het voelt fijn.

Volgens Wacom gaat de batterij 26 uur mee, je laadt de stylus eenvoudig op met een usb-kabel.

Getik

Tijdens het schrijven en schetsen hoor je een soort getik, doordat het kunststoffen puntje van de stylus het glazen scherm raakt. De penpunt zelf beweegt ook, wat ook een tikkend geluid maakt. Dit klinkt een beetje onplezierig en het maakt je er nog sterker bewust van dat schetsen met een pen op papier toch echt anders is.



Wat is de Wacom Bamboo Stylus fineline?

De Wacom Bamboo Stylus fineline is een digitale pen die je kunt gebruiken op je iPad.

De belangrijkste specificaties: