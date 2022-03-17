Wat is een energiezuinige auto?

Elektrische auto's krijgen automatisch energielabel A. Het aanbod aan elektrische auto's neemt steeds meer toe. Daardoor krijgen brandstofauto's minder snel het label A. Onderling elektrische auto's vergelijken is lastig met het huidige label.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt of het energielabel aangepast moet worden. Label A wordt dan opgesplitst in 4 categoriën (A+++, A++,A+,A), vergelijkbaar met energielabels van woningen. De uitkomst daarvan is op dit moment nog niet bekend.

Duurzame auto's getest

Naast het energielabel bestaat er ook een testprogramma dat duurzaamheid van auto's beoordeelt: het Green NCAP-programma. Dat programma beoordeelt auto's op verbruik en uitstoot die schadelijk is voor gezondheid en klimaat. Ook onderzoeken en vergelijken ze de milieu-impact van de productie van auto's. In dit testprogramma worden ook elektrische auto's meegenomen.

Benieuwd naar de meest groene auto? Bekijk onze testresultaten van groener autorijden.

Wat is een energielabel voor auto's?

Met dit label zie je eenvoudig hoe zuinig een auto is vergeleken met andere auto's die ongeveer even groot zijn.

Hoe wordt het energielabel van een auto bepaald?

Het energielabel is gebaseerd op:

Het gemiddelde brandstofverbruik van een nieuwe auto. Dit wordt vergeleken met andere auto's van dezelfde grootte.

De CO2-uitstoot van de auto per gereden kilometer. Hoe lager de uitstoot van CO2 per gereden kilometer, hoe zuiniger die is met brandstof. Én hoe beter het energielabel is.

De relatieve zuinigheid van de auto. Dit geeft aan hoe zuinig de auto is ten opzichte van andere vergelijkbare auto's.

Welke energielabels zijn er?

Er zijn 7 energielabels. Label A is het meest zuinig en G het minst zuinig. In de tabel hieronder staat per label wat de relatieve zuinigheid is.

Energielabel Relatieve zuinigheid A minstens 15% zuiniger B 5% - 15% zuiniger C maximaal 5% zuiniger tot maximaal 5% onzuiniger D 5% - 15% onzuiniger E 15% - 25% onzuiniger F 25% - 35% onzuiniger G meer dan 35% onzuiniger

Zuiniger rijden

Het verbruik op het energielabel is vastgesteld volgens een norm en zal in de praktijk vaak afwijken. Hoe zuinig je rijdt heeft niet alleen te maken met het energielabel van de auto. Het heeft ook te maken met je rijstijl, de bediening en het gebruik van accessoires (vooral de airco).

Ook je banden en de bandenspanning beïnvloeden je brandstofverbruik. Er is een Europees bandenlabel (vergelijkerbaar met het Energielabel) waarmee je onder andere het brandstofverbruik kunt vergelijken.

Wil je meer weten over alternatieven voor een auto kopen of leasen? Op de website van Milieu Centraal staan verschillende alternatieven.

Belastingvoordeel

De overheid wil de aanschaf van zuinige auto's stimuleren vanwege de milieuvoordelen. De absolute CO2-uitstoot van een auto bepaalt het belastingvoordeel. Zo kan een lage CO2-uitstoot voordeel geven op: