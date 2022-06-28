Parkeerapps: de voor- en nadelen

Parkeergeld betalen met een app kan in veel gemeenten. Het grote voordeel is dat je niet in de rij hoeft te staan om te betalen bij de parkeermeter. Maar er is ook een nadeel: hoge kosten als je vergeet de parkeeractie stop te zetten.

10 meest gebruikte parkeerapps

We onderzochten de 10 meest gebruikte parkeerapps onder ons internetpanel waarmee je op straat kunt betalen:

ANWB Onderweg Parkeren met de Rabo App APP/SMSParking Q-Park Ease2Pay-On the Go Stadsparkeren EasyPark Tango Parkeren Flitsmeister Yellowbrick

De parkeerapp van de ANWB wordt door ons panel het meest gebruikt (43%). Gevolgd door EasyPark (32%) en Q-Park (18%).

Naast deze 10 parkeerapps noemde het panel ook 4411, TanQyou Park, My Way, Parkster, Seety, Instapark en Lekkerparkeren. Van deze parkeerapps hebben we niet voldoende ervaringen voor een tevredenheidsscore.

ParkBee biedt nu ook de mogelijkheid om te betalen als je op straat parkeert.

Welke parkeerapp past bij jou?

Hoe werkt een parkeerapp?

Parkeerapps werken op iPhones en Android-smartphones. De apps werken over het algemeen op dezelfde manier, de functies kunnen wel verschillen.

Een parkeerapp toont altijd een overzicht van parkeerlocaties in de buurt. Die zie je in een lijst en/of een plattegrond. Je selecteert de parkeerzone of -locatie en je kenteken. En met een druk op het scherm start of stop je een parkeeractie. Via de app kun je pushberichten van de lopende parkeeractie ontvangen. Ook zie je in de app een overzicht van eerdere parkeeracties.

Wat betaal je voor het gebruik van de app?

Bij de meeste parkeerapps betaal je een tarief voor het gebruik van de app, bovenop de gewone parkeerkosten. Dit is meestal een vast bedrag per parkeeractie. Deze servicekosten kunnen per parkeerapp-aanbieder verschillen.

Ons advies

Kies een parkeerapp niet alleen op basis van de prijs. Sommige apps rekenen geen of weinig servicekosten. Maar je wilt ook geen vervelende verrassingen. Voorkom achteraf een hoge afrekening. Bijvoorbeeld omdat je de parkeeractie vergat te stoppen of omdat je niet in een parkeergarage mee kon betalen. Of misschien kon je ergens anders wel gratis parkeren.

Bekijk of de app past bij jouw parkeergebruik, handige functies heeft en hoe je kunt betalen. Maar ook of je ermee kunt parkeren in de regio’s en garages waar jij komt.

Risico’s en tips

Er zijn enkele risico’s aan het gebruik van deze parkeerapps. Parkeeracties kunnen automatisch stoppen bij het bereiken van de maximale parkeerduur. Of soms zelfs pas tot de volgende dag 23.59 uur als je vergeet het te beëindigen. Daarom een paar tips:

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