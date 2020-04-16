Thuis fit blijven tijdens de coronacrisis

Kajo Mo Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:16 april 2020
Een goede weerstand bereik je niet met extra veel vitaminen, zoals vitamine C. Ook helpen supplementen niet tegen het coronavirus. Een overdaad aan sommige vitaminen kan zelfs gevaarlijk zijn. Je kunt beter gezond eten, goed slapen en voldoende bewegen.
Risicogroepen hebben echter wel meer voedingsstoffen nodig. Check of jij onder een risicogroep valt. De volgende 2 groepen moeten de komende tijd extra opletten.
Mensen die weinig buiten komen
Let op vitamine D. Ons lichaam maakt vitamine D aan onder invloed van zonlicht. Kom je weinig buiten, dan krijg je mogelijk niet genoeg zonlicht. In dat geval heb je een supplement met 10 microgram vitamine D nodig.
Senioren boven de 70 jaar
Let op vitamine D en eiwit. Ben je ouder dan 70 jaar, dan heb je 20 microgram vitamine D per dag nodig. Let ook op voldoende eiwit. Je hebt namelijk een hogere eiwitbehoefte door bijvoorbeeld minder beweging, een verminderde stofwisseling of aandoeningen.
Je mag binnen de huidige maatregelen best een frisse neus halen. Dat is ook een perfect moment om te bewegen. Zo voorkom je op een verstandige manier een tekort aan vitamine D:
Als je eet volgens de Schijf van Vijf en veel varieert, krijg je voldoende van alle voedingsstoffen binnen, ook voor een goede weerstand.
Je kunt thuis vaak meer bewegen dan je zou denken. Tijdens huishoudelijke klussen en door gebruik te maken van zaken die al gewoon in je huis aanwezig zijn, zoals de trap.
Op de pagina Tips voor voldoende beweging thuis tijdens de coronacrisis lees je praktische tips en adviezen.
Ook goed slapen is belangrijk om fit te blijven. Dat doe je door te letten op het volgende:
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