Thuis fit blijven tijdens de coronacrisis

Supplementen zijn meestal niet nodig

Een goede weerstand bereik je niet met extra veel vitaminen, zoals vitamine C. Ook helpen supplementen niet tegen het coronavirus. Een overdaad aan sommige vitaminen kan zelfs gevaarlijk zijn. Je kunt beter gezond eten, goed slapen en voldoende bewegen.

Risicogroepen

Risicogroepen hebben echter wel meer voedingsstoffen nodig. Check of jij onder een risicogroep valt. De volgende 2 groepen moeten de komende tijd extra opletten.

Mensen die weinig buiten komen

Let op vitamine D. Ons lichaam maakt vitamine D aan onder invloed van zonlicht. Kom je weinig buiten, dan krijg je mogelijk niet genoeg zonlicht. In dat geval heb je een supplement met 10 microgram vitamine D nodig.

Senioren boven de 70 jaar

Let op vitamine D en eiwit. Ben je ouder dan 70 jaar, dan heb je 20 microgram vitamine D per dag nodig. Let ook op voldoende eiwit. Je hebt namelijk een hogere eiwitbehoefte door bijvoorbeeld minder beweging, een verminderde stofwisseling of aandoeningen.

Zo voorkom je een vitamine D-tekort

Je mag binnen de huidige maatregelen best een frisse neus halen. Dat is ook een perfect moment om te bewegen. Zo voorkom je op een verstandige manier een tekort aan vitamine D:

Zoek elke dag rond het middaguur een half uur de zon op. Dat kan prima in de tuin of op het balkon. Achter het raam zitten heeft weinig zin.

In de zomer kan de sterke middagzon voor verbranding zorgen. Ga dan liever in de ochtend of later in de middag naar buiten. Let er wel op dat je veilig zont.

Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen als je buiten bent.

Tips voor gezond eten

Als je eet volgens de Schijf van Vijf en veel varieert, krijg je voldoende van alle voedingsstoffen binnen, ook voor een goede weerstand.

In het artikel over eten inkopen, bewaren en afwisselen geven we je meer gezonde variatietips.

Tips voor voldoende bewegen

Je kunt thuis vaak meer bewegen dan je zou denken. Tijdens huishoudelijke klussen en door gebruik te maken van zaken die al gewoon in je huis aanwezig zijn, zoals de trap.

Op de pagina Tips voor voldoende beweging thuis tijdens de coronacrisis lees je praktische tips en adviezen.

Tips voor goed slapen

Ook goed slapen is belangrijk om fit te blijven. Dat doe je door te letten op het volgende:

Slaap niet meer of minder dan nodig. Een gemiddelde volwassene heeft ongeveer 8 uur slaap per dag nodig.

Houd je normale slaapritme aan.

Let overdag op voldoende zonlicht en beweging. Dan slaap je ’s nachts beter.

Probeer voor je gaat slapen niet meer naar de tv of je telefoon te kijken.

