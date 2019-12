Test keukenweegschalen

Test|Een recept maken gaat het best als je je aan de hoeveelheden houdt. Een keukenweegschaal is dan ideaal en hoeft niet duurder te zijn dan €15. We vergeleken 9 weegschalen op nauwkeurigheid en gebruiksvriendelijkeheid. Ook keken we naar de constructie en de gebruikte materialen.

De beste weegschaal

Soehnle Compact 100

Richtprijs: €15

Oordeel: zeer goed

Op de Soehnle valt weinig aan te merken. Hooguit dat de knop om van meeteenheid te wisselen aan de achterkant zit. Aan de voorkant was handiger geweest. Als enige weegt hij, ook als hij niet vlak staat, alle 4 de testgewichten tot op de gram nauwkeurig. Een pluspunt is ook de garantie van 5 jaar.

Alle testresultaten

Ons advies

Plat, digitaal en goed afleesbaar

Alle weegschalen zijn digitaal en goed afleesbaar en ze hebben een zogenaamde 'tarrafunctie'. Hiermee kun je de weegschaal tussentijds op 0 zetten als je een ingrediënt toevoegt. Op één na zijn ze allemaal zo plat als een iPad, dus je kunt ze makkelijk opbergen.

Gepiel met de batterij

De meeste keukenweegschalen hebben een knoopcelbatterij. Die zijn lastiger te wisselen dan AAA-batterijen. Zo heb je er vaak een kleine schroevendraaier bij nodig om het klepje te openen of de batterij eruit te halen. Anderzijds is dat wel zo veilig want kleine kinderen krijgen het niet zomaar open.

Gram of milliliter?

Bij alle weegschalen kun je maten omzetten van grammen naar milliliter en standaard ook naar de Engels maten ounce en pound. Apart, want waarom zou je die Engelse maten gebruiken? Omzetten van gram naar milliliter is handig maar eigenlijk maakt het niets uit.

Hoe wij testen

Om de nauwkeurigheid van de weegschalen te beoordelen, gebruikten we geijkte gewichtjes van 1, 10, 200 en 500 gram. We deden dit met de weegschalen op een vlakke ondergrond en daarna op een ongelijke. Verder wisselden we de batterij, probeerden de tarrafunctie, stelden een andere maat in en bekeken de constructie en gebruikte materialen.

