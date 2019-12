Nieuw geteste traphekjes veilig

Nieuws|De Consumentenbond heeft 7 verschillende modellen traphekjes getest. Waar er in voorgaande jaren elke keer wel een of meer onveilige hekjes werden aangetroffen, zijn de nieuw geteste modellen allemaal veilig. Er is wel onderscheid tussen hele stevige hekjes en iets minder stevige modellen.

Een traphek koop je voor de veiligheid van je kind. Juist op deze primaire functie, veiligheid, lieten traphekjes het in de afgelopen jaren nogal eens afweten.

Bij onze laatste test slaagden alle geteste traphekjes voor de belangrijkste veiligheidstests. Ze maken daarmee waar wat ze vermelden op de verpakking, namelijk dat ze voldoen aan de Europese veiligheidsnorm voor traphekjes.

Strenger dan de norm

Wij zijn wat strenger dan deze norm en testen bijvoorbeeld ook of de hekjes bestand zijn tegen een extra flinke botsing. Dit kan gebeuren wanneer een ouder broertje of zusje tegen het hekje aan valt. De metalen hekjes in de test konden dit aan, maar de houten modellen bezweken: de Oslo van A3 Baby & Kids en Traphek Hout van Noma (in verschillende kleuren) gingen kapot. Omdat onze extra test streng is, bestempelen we deze hekjes niet als onveilig maar ze zijn wel minder stevig dan de andere.

Inmiddels zijn de door ons geteste onveilige hekjes gelukkig van de markt. Maar wie een tweedehands traphekje overweegt of een ouder model gebruikt doet er goed aan onze zwarte lijst met onveilige hekjes te bekijken.

We hebben de voorzichtige hoop dat fabrikanten geleerd hebben van onze tests in de afgelopen jaren. En voortaan alleen nog veilige hekjes op de markt brengen. Maar we blijven de vinger aan de pols houden.

