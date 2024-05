BabyDanGuard Me XL Wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Kunststof vouwhekje met een variabele breedte van 55 tot 113,5 cm. In de test doorstond dit hekje in eerste instantie de 'duwen en trekken'-test niet. Het sluitingsmechanisme brak volledig af. Volgens BabyDan kunnen de problemen ontstaan als je het hekje over te grote breedte installeert. BabyDan gaf aan het hekje te verbeteren. Wij hebben het traphekje opnieuw getest in het najaar van 2022. Dit keer doorstond het hekje wél de belangrijkste veiligheidstests. Alleen de extra zware botstest van 25 kg niet. Gebruik jij een Guard Me? Controleer dan de sluiting op scheurtjes. Zijn die er, neem dan direct contact op met BabyDan via servicedk@babydan.dk. Je kunt dit hekje met verlengstukken erbij kopen, of je koopt de korte versie van het hekje met een los verlengstuk erbij.