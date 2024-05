LioneloTruus Slim Zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Spijlenhekje van metaal. Je bevestigt het traphek met geschroefde cups aan de muur. Het traphek kan ook gemonteerd worden op plinten en ongelijke muren. Minimale breedte voor dit hekje is 75 cm. Het is daardoor geschikt voor kleine openingen. De maximale overbrugbare breedte is 105 cm. Bij het hekje zijn 2 verlengstukken geleverd. Er kunnen 2 verlengstukken los bijgekocht worden. Voor installatie heb je een boor en een schroevendraaier nodig. Je kunt het hekje met één hand openen. Het hekje zit altijd in de weg, ook wanneer je het niet gebruikt. En er zit een balk op de vloer waar je makkelijk over struikelt. Het hekje kan in 2 richtingen worden geopend (naar je toe en van je af). Je kunt het hek reinigen met een vochtige doek. Schade aan de muur na verwijderen van het traphek: er zijn boorgaten nodig voor de geschroefde muurcups en er is schade door druk van de muurpads en de lijm van de tape. Er zijn 2 verlengstukken inbegrepen, waarmee je het hekje steeds 10 cm kunt verlengen.